Jhené Aiko revient avec un album Chilombo chargé d’émotion

L’auteur-compositeur-interprète multi-platine Jhené Aiko a publié aujourd’hui son nouvel album, Chilombo, via Def Jam Recordings.

Le troisième album de l’artiste nominé aux Grammy Awards a déjà fait le buzz pour ses trois singles, qui ont cumulé plus de 500 millions de streams, dont les certifiés platine Triggered, None Of Your Concern, avec Big Sean et ‘ Pu $$ y Fairy (OTW) ‘.

Aiko a également annoncé une vaste Tournée nord-américaine à l’appui de Chilombo. La tournée «The Magic Hour», avec l’invitée spéciale Queen Naija, démarre le 1er mai à Boston. Les billets pour la tournée de 33 dates sont en vente maintenant.

Pour son troisième album studio, Aiko s’est rendue sur la grande île d’Hawaï – le lieu de naissance de son arrière-arrière-grand-mère. Aiko s’est inspirée de la beauté naturelle – et formidable – de l’île. Dans une interview avec Billboard à la fin du mois dernier, l’artiste a déclaré: «Dans un sens, je suis comme un volcan, et cet album est une éruption. Ça commence par “Triggered”, et il y a une coulée de lave avec toutes ces chansons où c’est une session de jam fluide. Et puis ça s’est installé – et c’est devenu cette belle terre où il y a une nouvelle vie. »

Chaque chanson de l’album de 20 pistes a commencé comme un jam freestyle d’Aiko. Ensuite, la musique de chaque morceau serait développée par l’artiste, avec ses producteurs – y compris Lejkeys, ainsi que ses collaborateurs de longue date, le duo prolifique Fisticuffs. Aiko a également travaillé avec une impressionnante sélection d’artistes invités sur Chilombo, y compris John Legend sur la piste “Lighting & Thunder”, Ty Dolla $ Ign sur “Party for Me (West Coast Version)”, Nas sur ’10k Hours’ ainsi que Miguel et Future sur ‘Happiness Over Everything (H.O.E.)’.

Ayant trouvé un nouveau sens de son pouvoir et de sa confiance personnels, l’artiste a décidé de s’inspirer de son nom complet – Jhené Aiko Efuru Chilombo – quand il s’agissait de titrer l’album. Elle a expliqué à Billboard que “Chilombo est un mot qui signifie” bête sauvage “- ils sont forts, confiants et gracieux … Les bêtes sont aussi belles”.

Chilombo est maintenant disponible et peut être acheté ici.

«The Magic Hour Tour» de Jhené Aiko, mettant en vedette la reine Naija (sauf indication contraire avec *) comprend les dates suivantes:

1er mai – Boston, MA – Orpheum Theatre

2 mai – New York, NY – Radio City Music Hall

3 mai – Washington, DC – Echostage

5 mai – Norfolk, Virginie – The NorVa

6 mai – Richmond, VA – Le National

8 mai – Los Angeles, Californie – Lovers & Friends Music Festival *

9 mai – Los Angeles, Californie – Lovers & Friends Music Festival *

11 mai – Nashville, TN – Marathon Music Works

13 mai – Atlanta, Géorgie – Fox Theatre

14 mai – Orlando, Floride – Hard Rock Live

15 mai – Gulf Shores, AL – Hangout Festival *

17 mai – Miami, FL – The Fillmore

19 mai – La Nouvelle-Orléans, LA – The Orpheum Theatre

20 mai – Houston, TX – Revention Music Center

22 mai – Dallas, TX – The Bomb Factory

23 mai – Austin, TX – ACL Live au Moody Theatre

24 mai – San Antonio, TX – Tobin Center

26 mai – Denver, CO – Mission Ballroom

29 mai – Phoenix, AZ – Marquee Theatre

30 mai – Las Vegas, NV – Le Chelsea au Cosmopolitan

1 juin – Los Angeles, CA – Greek Theatre

5 juin – Vancouver, BC – Malkin Bowl

6 juin – Seattle, WA – Marymoor Park

8 juin – Portland, OR – Roseland Ballroom

11 juin – San Francisco, Californie – The Warfield

16 juin – St Paul, MN – Myth Live

17 juin – Chicago, IL – The Chicago Theatre

18 juin – Détroit, MI – The Maçonnique

20 juin – Philadelphie, Pennsylvanie – Franklin Music Hall

21 juin – Toronto, ON – Queen Elizabeth Theatre

24 juin – Raleigh, Caroline du Nord – The Ritz

25 juin – Charlotte, NC – The Fillmore

27 juin – Saint Kitts – St. Kitts Music Festival *