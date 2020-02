Jim Root: «À certains égards, Slipknot est devenu une culture»

Dans une toute nouvelle interview du Heavy1 français, NŒUD COULANT guitariste Jim Root a été demandé si lui et ses camarades de groupe étaient plus optimistes quant à l’avenir du groupe maintenant qu’ils ne l’ont été à divers moments au cours de la dernière décennie, en particulier après la perte du bassiste Paul Gray et le départ du batteur Joey Jordison. Il a répondu (voir la vidéo ci-dessous): “J’ai peur d’être [optimistic] à ce sujet, parce que dans le passé, nous ne savions jamais ce qui allait se passer et nous avons toujours travaillé et nous nous sommes toujours réunis et nous l’avons toujours fait. Maintenant, je crains que le truc de Murphy en psychologie inversée ne soit… Si nous disons: «Oh, nous sommes heureux. Etaient bon. Tout est bien. Nous allons continuer à enregistrer des disques pour toujours », cela signifierait que nous ne le sommes pas. [Laughs] Tu sais ce que je veux dire? Une sorte de truc de psychologie inversée.

“Je n’ai pas de boule de cristal”, a-t-il poursuivi. “Je ne vois pas l’avenir. Je sais que j’aime vraiment écrire de la musique pour ce groupe. J’aime le niveau de ce groupe. Toutes les cotisations que nous avons payées au cours des 20 dernières années, je détesterais voir tout ça aller gâcher.

“Nous avons perdu quelques gars en cours de route, et ces gars sont toujours chers à mon cœur et à mon âme, et nous ne serions pas le groupe que nous sommes sans eux. Et pour nous de simplement nous dissoudre, ce serait une putain de honte. “

Après l’intervieweur a souligné Racine ce percussionniste Shawn “Clown” Crahan est le dernier membre fondateur de NŒUD COULANT, on a demandé au guitariste à quel moment il déciderait de ne pas continuer avec le groupe si “d’autres gars” devaient partir. Il a répondu: “C’est difficile à dire, parce que ce groupe est tellement plus que chacun de nous. Ce n’est pas à propos de n’importe lequel d’entre nous; c’est à propos de l’ensemble. Et à certains égards, c’est devenu une culture. Nous avons une énorme communauté de fans, et certains d’entre eux sont probablement si purs et durs qu’ils ne seraient pas intéressés par le groupe sans quelques-uns des gars originaux, et certains d’entre eux ne s’en soucient pas vraiment, tant qu’il est encore le groupe qui sort ce que le groupe sort. Et je ne sais pas où tracer cette ligne, et je ne sais pas où cela a du sens. Je pense que je reviendrais, tant que nous apprécions ce nous faisons et nous sommes créatifs et nous continuons à grandir en tant qu’artistes, ce sera toujours le cas. Et si nous nous réveillons un jour et nous nous disons: “Pourquoi faisons-nous cela?” Ou nous ne le faisons que pour de l’argent, ou nous le faisons uniquement pour une autre raison qui n’a pas d’intégrité, alors il n’y a plus de raison de le faire. “

NŒUD COULANT poursuit sa tournée en soutien à son dernier album, “Nous ne sommes pas votre genre”, qui est sorti en août dernier. Le disque a vendu 118000 unités d’album équivalentes aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour atterrir à la position n ° 1 du classement Billboard 200.



