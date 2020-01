Jim Root de Slipknot: «J’ai donné toute ma vie à ce groupe»

Dans une toute nouvelle interview avec Dave Hanratty de l’Irlandais Joe, NŒUD COULANT guitariste Jim Root réfléchi sur sa chirurgie de remplacement du disque de 2016 qu’il a subie juste au moment où le groupe clôturait sa tournée mondiale pour soutenir le “.5: Le Chapitre Gris” album. Il a dit (voir la vidéo ci-dessous): “J’ai eu deux disques écrasés qui engourdissaient mon bras gauche. Je ne savais pas ce qui n’allait pas. Je devenais vraiment faible sur mon côté gauche et je ne pouvais pas soulever mon sac à dos de mon épaule. Je ne savais pas ce qui se passait. Il ne m’est pas venu à l’esprit que c’était lié à mon cou. Mais je suis allé voir un médecin et il m’a dit: “Ouais, tu as un des vertèbres fracturées dans le cou et deux disques écrasés, et cela cause des lésions nerveuses. J’ai donc remplacé deux disques dans mon cou, puis un dans le bas du dos. Vingt ans de tournées et de headbangs et de faire ce que nous faisons sur scène, après un certain temps, ça vous fatigue un peu. Mais j’essaie pour faire mieux. J’essaie de faire plus d’exercice et de changer mon alimentation. “

Racine a également évoqué les difficultés de passer autant de temps sur la route, surtout lorsqu’il essaie de prendre les mesures nécessaires pour améliorer sa santé.

“Les tournées sont difficiles, mec”, a-t-il déclaré. «Il est difficile de trouver de la bonne nourriture à manger. Il est difficile de sortir et de faire des choses et d’être actif. Parce que vous êtes tellement épuisé par tous les voyages, c’est comme:« Est-ce que je veux vraiment essayer de faire du jogging aujourd’hui ? ‘Non.’ «Je peux simplement retourner mon Xbox et joue ‘Appel du devoir’ au lieu.’

“C’est beaucoup de travail”, a-t-il admis. “C’est beaucoup de sacrifices. Et récemment, j’ai dû essayer d’expliquer cela à certaines personnes. C’est, comme, le vrai travail commence lorsque vous obtenez un contrat d’enregistrement et vous sortez et vous commencez à faire des choses et vous commencez mettre des disques. Vous devez penser à votre prochain disque pendant que vous travaillez sur le disque sur lequel vous travaillez. Vous devez toujours avoir une longueur d’avance sur vous. Et il se passe toujours quelque chose. Et il y a des voyages. C’est difficile sur les relations – pas seulement les relations personnelles, mais avec la famille, les amis. Manquer votre maison. C’est presque comme si vous viviez deux réalités alternatives – vous avez votre monde d’origine, puis votre monde de tournée.

«J’ai repoussé le fait d’avoir une famille, parce que je savais que j’allais être sur la route tout le temps, donc quand je rentre à la maison, c’est juste comme moi. Tu sais ce que je veux dire? il ajouta. “C’est donc une chose difficile pour moi d’envelopper mon cerveau, et c’est parfois un peu difficile. Certains des autres gars – Pitre [[Shawn Crahan, percussions]et Corey [[Taylor, voix]- ils ont des enfants et des femmes et des choses comme ça. Et je suis sûr pour eux, c’est une transition étrange à faire. Parce que quand nous tournons, nous ne tournons pas seulement pendant un mois ou deux et ensuite nous avons terminé pour l’année. Nous tournons six, huit, peut-être parfois neuf ou dix mois par an, et c’est beaucoup de temps loin de chez soi. Et depuis vingt ans, je commence à réaliser, à l’âge où je suis maintenant, que c’est, genre, wow, j’ai en quelque sorte donné toute ma vie à ce groupe – volontiers. Je ne le regrette pas. Et je n’en changerais pas une seconde. J’ai tellement appris. “

NŒUD COULANT poursuit sa tournée en soutien à son dernier album, “Nous ne sommes pas votre genre”, qui est sorti en août dernier. Le disque a vendu 118000 unités d’album équivalentes aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour atterrir à la position n ° 1 du classement Billboard 200.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).