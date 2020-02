Jimmy Bower de Down déclare que les fans méritent de voir les spectacles du 25e anniversaire de Nola

VERS LE BAS le batteur Jimmy Bower a parlé à Extreme Metal Festival News des prochains concerts du groupe pour célébrer le 25e anniversaire du premier album du groupe, “NOLA”. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de marquer la marque du quart de siècle du LP, Tonnelle a déclaré: “Tout d’abord, il ne semble pas que cela fait si longtemps et deuxièmement, je suis vraiment très heureux que nous le fassions réellement. Je pense que c’est important pour les fans et nous n’avons vraiment rien fait ces derniers temps. Nous n’avons rien fait depuis 2016 en raison de Phil [[Anselmo, voix]être impliqué dans LES ILLEGAUX, Poivre [[Keenan, guitare]fait C.O.C., Église [[Windstein, guitare]est à plein temps avec CROWBAR, Je fais EYEHATEGOD, donc il n’y a vraiment pas eu de temps pour ça, mais nous allons enfin prendre un peu de temps pour le faire et ça va être vraiment cool. Je pense que les fans le méritent et, putain, ça va se sentir bien quand nous serons là-haut. Une fois que nous sommes entrés dans la salle d’entraînement et que c’est comme 1,2,3, ça va être tellement cool, mec, et nous avons Église retour là-dedans aussi, donc ça va être tueur. “

VERS LE BASLes spectacles de 2020 seront les premières apparitions live du groupe en sept ans avec Windstein, qui a quitté le groupe en 2013 afin de se concentrer sur CROWBAR et sa vie de famille. Il a été remplacé par Bobby Landgraf, VERS LE BASancien guitariste de guitare qui était auparavant GAHDZILLA MOTOR COMPANY, une tenue des années 90 Jason McMaster (JOUETS DANGEREUX, TOUR DE GUET), et HONKY.

Demandé si Église revient à VERS LE BAS “sur une base permanente” ou s’il sera juste de retour pour ces spectacles d’anniversaire, Tonnelle a dit: “Eh bien, nous ne sommes pas en permanence un groupe en ce moment. Tout simplement parce que Église est de retour pour ces spectacles ne signifie pas que nous allons faire un autre album ou quelque chose comme ça. Nous allons simplement le prendre tel quel, car tout le monde est vraiment occupé avec tous ses autres groupes. Ce serait formidable si nous pouvions faire des choses comme ça, mais nous verrons. “

VERS LE BAS a plusieurs spectacles prévus en 2020 jusqu’à présent, y compris les apparitions aux éditions de cette année du Graspop Metal Meeting festival à Dessel, Belgique, au Copenhell festival à Copenhague, au Danemark, et à la Psycho Las Vegas festival à Las Vegas, Nevada.

VERS LE BAS a été contraint d’annuler un certain nombre de spectacles en 2016 après Anselmo a été filmé en train de donner un salut nazi et de crier “le pouvoir blanc” lors d’un concert en Californie.

Keenan Plus tard, il a offert son point de vue sur ce qui s’est passé, racontant Metal Wani cette VERS LE BAS était “loin d’être terminée” après l’incident controversé. “Tu sais, VERS LE BAS n’a rien fait de mal “, at-il dit.” Je veux dire, nous étions juste coupables par association sur celui-là. C’était Philc’est une erreur. J’ai parlé à Phil et lui a dit de rassembler sa merde, et il est. Il sait qu’il a fait une erreur et qu’il était stupide. “

Il a poursuivi: “Je connais le gars [most of my life]. Il n’est pas du tout ce que tout cela le formulait. Mais oui, il y a définitivement un avenir pour VERS LE BAS. Je ne jetterais pas tout ce que nous avons fait, de la belle musique que nous avons faite à un moment stupide qui a été filmé, et il s’est excusé. [So we are] loin d’être fait. “

VERS LE BASLa dernière apparition en direct a eu lieu en août 2016 au Psycho Las Vegas festival à Las Vegas.

