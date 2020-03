Jimmy Eat World annonce sa tournée

Jimmy Eat World a annoncé une tournée estivale en Amérique du Nord. Le trek, baptisé Criminal Energy Tour, démarre en août. The Front Bottoms rejoindra Jimmy Eat World en tournée. De plus, Turnover et Joyce Manor ouvriront à certaines dates. Découvrez l’affiche de la tournée de Jimmy Eat World ci-dessous. Achetez vos billets ici. (Pitchfork gagne une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

L’année dernière, Jimmy Eat World a sorti son dernier album Surviving.

Revisitez l’interview de Pitchfork avec Barry Johnson de Joyce Manor.

