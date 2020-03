Jimmy Eat World annonce sa tournée nord-américaine «Criminal Energy»

Jimmy Eat World a annoncé les dates de sa tournée North American Criminal Energy, avec le soutien de The Front Bottoms, Turnover et Joyce Manor.

The Front Bottoms se joindra à tous les spectacles sauf un, avec Turnover ouvrant pour la première moitié de la tournée et Joyce Manor ouvrant pour la seconde moitié. Présentée par Live Nation, la tournée débutera le 6 août à Atlanta, en Géorgie, en traversant les États-Unis et le Canada pour se terminer dans la ville natale du groupe, Phoenix, Arizona, le 5 septembre.

Formé en 1993 et ​​fidèle à sa formation de base depuis 1995, le groupe reste un force constante dans la scène emo-core, s’en tenir à un solide cycle de nouvelles musiques et de tournées. Jimmy Eat World a sorti son 10e album studio Surviving en octobre de l’année dernière, avec les morceaux à succès «Love Never» et «All The Way (Stay)».

En plus de la tournée Criminal Energy, le groupe a déjà verrouillé les dates d’ouverture de My Chemical Romance à l’étranger ainsi que le circuit du festival avec des apparitions au Chain Fest à Orange County, en Californie et à Bottlerock à Napa Valley, en Californie.

Les Front Bottoms sont également occupés, avec une tournée de printemps qui débutera le 17 avril. Le duo basé dans le New Jersey a récemment sorti le single ‘Camouflage’, leur premier morceau depuis leur album de 2017 GOING GREY. Faisant de la musique depuis 2014, The Front Bottoms a régulièrement construit une base solide de musique et une forte connexion avec ses fans.

Jimmy Eat World note dans un communiqué de presse: “Que nous ayons dormi sur votre sol après le spectacle du sous-sol de 1997 ou que vous n’ayez entendu parler de nous que récemment, nous aurons quelque chose que vous aimeriez capturer en direct.”

La pré-vente d’artiste commence le mardi 10 mars à 10h00 heure locale, suivie de la vente générale le vendredi 13 mars à 10h00.

Visitez le site officiel de l’artiste pour des billets et des informations supplémentaires sur la visite.

Dates de la tournée Criminal Energy 2020

6 août | Atlanta, GA | Coca Cola Roxy *

7 août | Charlotte, Caroline du Nord | Amphithéâtre de la Charlotte Metro Credit Union ^

8 août | Raleigh, NC | Amphithéâtre Red Hat ^

9 août | Baltimore, MD | Pavillon MECU ^

11 août | New York, État de New York | The Rooftop at Pier 17 (co-titre The Front Bottoms) *

14 août | Asbury Park, NJ | Stage d’été Stone Pony (co-titre The Front Bottoms) *

15 août | Philadelphie, PA | The Met Philadelphia (co-titre The Front Bottoms) *

16 août | Boston, MA | Pavillon Rockland Trust Bank (co-titre The Front Bottoms) *

18 août | Toronto, Ont. | Rebelle ^

20 août | Indianapolis, IN | Amphithéâtre à White River State Park ^

21 août | Détroit, MI | Le Fillmore Detroit ^

22 août | Cincinnati, OH | Pavillon PNC ^

26 août | Minneapolis, MN | L’Armurerie #

27 août | Milwaukee, WI | The Rave (émission non produite par Live Nation) #

28 août | Chicago, IL | Salle de bal Byline Bank Aragon #

29 août | Kansas City, MO | Théâtre Arvest Bank au Midland #

31 août | Denver, CO | Auditorium Fillmore #

1er septembre | Salt Lake City, UT | Le complexe #

4 septembre | San Diego, Californie | Théâtre en plein air de Cal Coast Credit Union à SDSU #

5 septembre | Phoenix, AZ | Théâtre fédéral de l’Arizona #

* avec chiffre d’affaires

^ avec les bas avant et le chiffre d’affaires

# avec The Front Bottoms & Joyce Manor