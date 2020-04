Jimmy Iovine Powers annonce un financement pour la plateforme de jeu FaZe Clan

FaZe Clan annonce un partenariat exclusif avec une société de commerce électronique et de commerce, Ntwrk.

Ntwrk propose des produits en édition limitée avec des stars du sport comme LeBron James et des chanteurs comme Billie Eilish. Ntwrk a dirigé le cycle de financement de FaZe Clan, garantissant les droits mondiaux sur les produits directs aux consommateurs. Jimmy Iovine est un investisseur crucial dans l’accord.

“FaZe Clan est un pipeline très puissant dans la culture du jeu, et leur impact culturel me rappelle les débuts du hip-hop des années 90”, a déclaré Iovine à Variety dans un communiqué. “C’est une façon vraiment intelligente de se lancer dans le commerce électronique – à travers la culture, et cela ressemble à une excellente combinaison avec Ntwrk.”

FaZe Clan a fait ses débuts en 2010 et a depuis accumulé plus de 215 millions de fans à travers le monde. Ses plateformes sociales et son contenu original génèrent plus de 500 millions de vues par mois.

Lee Trink, PDG de FaZe Clan, déclare que l’investissement de Jimmy Iovine aidera à faire monter la marque en flèche au-delà du simple jeu.

“Sa croyance en FaZe Clan en tant que prochaine vague culturelle, pas seulement dans le jeu mais dans le divertissement en général, est une représentation incroyable du changement transformateur qui se produit en ce moment”, a-t-il déclaré.

Au-delà des baisses de produits exclusifs, Ntwrk est une plate-forme de commerce vidéo qui sert également des vidéos en direct et des talents de célébrités. La société a été fondée par Aaron Levant, Jimmy Iovine et Gaston Dominguez-Letelier en 2018. Les investisseurs de la plateforme sont Live Nation, Foot Locker et LeBron James.

Ntwrk vise ses produits à la génération Z et à la génération Y, qui apprécient le contenu exclusif et les expériences avec leurs stars et créateurs préférés. Ntwrk offrira du contenu et des produits exclusifs pour aider FaZe à étendre son image de marque et son influence culturelle.

La meilleure comparaison à faire ici est celle de la marque Supreme, bien connue des skateurs. FaZe espère devenir une marque reconnaissable par tous les joueurs en fournissant “des gouttes de haute intensité pour lesquelles les fans s’alignent autour du bloc”.