Jimmy Page présente un amplificateur Sundragon modèle standard

LED ZEPPELIN légende de la guitare jimmy Page a annoncé un modèle de production standard Dragon du soleil amplificateur. le Sundragon Standard fait suite à l’amplificateur en édition limitée immédiatement vendu qui a été lancé et livré en 2019. la norme est une reconstitution fidèle de l’ampli Jimmy utilisé exclusivement pour créer les sons révolutionnaires sur “Led Zeppelin I” et d’autres enregistrements notables tels que Joe Cocker‘s “Avec un peu d’aide de mes amis”.

Page a déclaré: “Sur la base de la réponse écrasante à l’édition limitée Dragon du soleil amplificateur, je suis heureux d’annoncer que nous allons produire un modèle de production standard Dragon du soleil amplificateur.”

Le modèle “Standard” Dragon du soleil l’amplificateur comprendra la plupart des caractéristiques uniques de l’édition limitée originale Dragon du soleil. Plus important encore, cela permettra à plus de guitaristes de faire l’expérience des sons Jimmy créé il y a 50 ans pour façonner l’avenir du rock and roll.

JimmyL’ampli d’origine a commencé sa vie Supro Coronado. Après être tombé à l’arrière de la camionnette du groupe lors d’uneZEPPELIN tour, l’ampli a été restauré et modifié de manière significative. Jimmy réalisé que la palette sonore de son ampli avait changé pour quelque chose de nouveau et unique. Après avoir été enveloppé de mystère pendant plus de 50 ans, Jimmy a décidé de partager cet amplificateur extraordinaire avec le monde.

Jimmy travaillé en étroite collaboration avec Mitch Colby et Perry Margouleff pour correspondre au son de son 1959 d’origine Supro. Les pièces utilisées dans le la norme ont été soigneusement sélectionnés et il sera construit à la main en utilisant un câblage point à point de la même manière que l’original. La production sera limitée par le nombre d’amplificateurs Dragon du soleilLes artisans qualifiés peuvent construire dans le petit chalet de construction d’amplis de l’entreprise à New York.

le Sundragon Standard est maintenant disponible à la vente directement auprès de Dragon du soleil sur www.sundragonamps.com.

