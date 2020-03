Joan Baez chante ‘Hello In There’ pour Ailing John Prine

Dimanche, la chanteuse folk, auteur-compositeur et activiste Joan Baez a partagé une vidéo avec ses fans, dans laquelle elle a dédié une interprétation sincère de “Hello In There” à son ami et collègue auteur-compositeur-interprète, John Prine. Prine, qui a écrit la chanson en 1971, est actuellement à l’hôpital, en raison du virus COVID-19.

«Je veux chanter une chanson pour John Prine – qui est un ami et un autre auteur-compositeur-interprète – et sa femme, Fiona. John est dans un état critique sur un ventilateur de COVID-19 et sa femme a également été testée positive », a expliqué Baez. “John, cette chanson que j’ai chantée est l’une des chansons les plus demandées de mon répertoire depuis plus de 40 ans. Alors laissez-moi vous le chanter et vous envoyer mes meilleurs voeux et mes prières. »

Baez a enregistré pour la première fois ‘Hello In There’ sur son album de 1975, Diamonds And Rust. La chanson mélancolique, qui exhorte les gens à ne pas rejeter la génération plus âgée, raconte l’histoire d’un couple vieillissant – «Tu sais que les vieux arbres deviennent juste plus forts / Et les vieilles rivières deviennent plus sauvages tous les jours / Les personnes âgées deviennent solitaires / En attente pour que quelqu’un dise «Bonjour, bonjour» ».

Prine, 73 ans, a été hospitalisé le 26 mars. Sa famille a partagé hier une mise à jour du compte Twitter du chanteur-compositeur, écrivant que Prine, “a été intubé samedi soir et continue de recevoir des soins, mais sa situation est critique”. La déclaration a ajouté que «c’est une nouvelle difficile à partager pour nous. Mais tant d’entre vous ont aimé et soutenu John au fil des ans, nous voulions vous le faire savoir et vous donner la possibilité de transmettre plus de cet amour et de ce soutien maintenant. Et sachez que nous vous aimons, et John vous aime. “

Plus tôt dans la journée, l’épouse de Prine, Fiona Whelan Prine, a partagé sur Twitter qu’elle s’était rétablie du virus et que son mari était stable, mais a précisé: «Ce n’est pas la même chose que s’améliorer. Il n’y a aucun remède pour COVID-19. Il a besoin de nos prières et de notre amour, tout comme des milliers d’autres personnes gravement malades. »

Plus récemment, Baez a conclu sa carrière de tournée avec une tournée mondiale d’un an “Fare Thee Well”, alors qu’elle sortait son dernier album studio, Whistle Down The Wind, en 2018. L’an dernier, Vivre à Woodstock, quant à lui, a présenté la performance légendaire de Baez au festival de 1969 pour la première fois dans son intégralité.

