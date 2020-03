Joan Jett pleure la mort de ‘I Love Rock’ N Roll ‘, auteur-compositeur Alan Merrill

Alan Merrill, le chanteur et co-auteur de la version originale de “J’adore le rock n roll”, est décédé à l’âge de 69 ans. Selon sa fille Laura, il est décédé des complications de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

En 1975, Merrill enregistré “J’adore le rock n roll” avec son groupe le FLÈCHES. Sept ans plus tard, JOAN JETT & THE BLACKHEARTSLa version de la piste est devenue un single n ° 1 aux États-Unis et est restée en tête du classement pendant sept semaines.

Jett a fait une déclaration plus tôt dans la journée, disant: “Je viens d’apprendre la terrible nouvelle Alan Merrill a passé.

“Mes pensées et mon amour vont à sa famille, à ses amis et à la communauté musicale dans son ensemble.

“Je me souviens encore d’avoir regardé FLÈCHES à la télévision à Londres et être époustouflé par la chanson qui m’a crié.

“Avec une profonde gratitude et de la tristesse, lui souhaitant un bon voyage de l’autre côté.”

Dans une interview de 2009 avec Songfacts, Merrill déclaré sur l’inspiration de “J’adore le rock n roll”: “Cette [song] était une réponse instinctive à LES PIERRES QUI ROULENT” «C’est seulement du rock ‘n’ roll ‘. Je me souviens de l’avoir regardé «Top Of The Pops». J’avais rencontré Mick Jagger socialement à quelques reprises, et je savais qu’il traînait avec Prince Rupert Lowenstein et des gens comme ça – les jet-setters. J’avais presque envie «C’est seulement du rock ‘n’ roll ‘ était une excuse pour ces princes et princesses de la jet-set avec lesquels il traînait – l’aristocratie, vous savez. C’était mon interprétation en tant que jeune homme: D’accord, j’adore le rock and roll. “

Il a expliqué comment le morceau s’est assemblé: “Vous devez écrire une chanson à trois accords avec un coup de langue dont les gens se souviennent, et il doit être construit. J’ai donc eu le refrain, qui pour moi sonnait comme un hit. Et j’ai pensé, Je vais faire quelque chose de vraiment inhabituel. Je vais écrire que c’est une chanson distincte du couplet. Donc le refrain est quelque chose qui sort d’un jukebox, et les deux enfants de la discothèque qui flirtent entendent cette chanson c’est un succès. ‘La zone de crépuscule’. J’étais si sûr ‘J’adore le rock n roll’ allait être un succès pour le FLÈCHES que je pensais, eh bien, quand nous aurons un coup avec ça, ça va être un coup dans un coup. Un hit fictif sortant du refrain avec les enfants qui le chantent comme leur chanson préférée dans le couplet de la chanson… Alors, quand c’est devenu un énorme succès pour Joan Jett, mon ‘Zone floue’ concept est devenu réalité. Et je ne pense pas que trop de gens comprennent ça à propos de la chanson. Ils aiment juste la mélodie, et c’est accrocheur. Mais c’était en fait un coup assez intelligent, dont je suis fier. “

J’ai essayé de dormir mais je ne peux pas. Je me suis réveillé normalement hier avec le monde à mes pieds et aujourd’hui je suis allongé ici …

Publié par Laura Merrill le dimanche 29 mars 2020

