Jockstrap annonce un nouvel EP pour Wicked City, partage une nouvelle chanson: écouter

Jockstrap – le duo électro-pop britannique de Georgia Ellery et Taylor Skye – a annoncé sa première sortie sur Warp Records. Leur EP de cinq chansons, Wicked City, arrivera le 5 juin. Ellery et Skye ont également partagé un nouveau single intitulé “The City”. Écoutez-le ci-dessous et faites défiler vers le bas pour l’illustration EP et la liste des pistes.

“The City” suit le single “Acid”, arrivé en février. «Wicked City est une réponse à [2018’s] L’amour est la clé de la ville », a déclaré Georgia Ellery dans un communiqué de presse. «Les deux présentent une dichotomie dans la compréhension et le sentiment. Les chansons de Wicked City sont présentées par ordre chronologique, avec «Robert» écrit à l’été 2018 et «City Hell» à l’été 2019. L’EP s’est terminé en janvier 2020. »

Ellery a ajouté:

Le lourd récit autobiographique de Wicked City est marié à une

monde sonore expressif et illimité; influencé par tout ce que nous

[Georgia and Taylor] ont jamais absorbé musicalement et moulé avec un

L’attitude “fuck it”. Les caractéristiques musicales particulières de ce disque comprennent

composition classique, écriture de chansons composées et le lourd

influence du dubstep. Il y a plusieurs récits sur Wicked City:

santé mentale à la folie; du réalisme au surréalisme et de l’innocence à l’expérience.

Mais en fin de compte, c’est un record de rupture / panne qui

présente comment j’ai géré la perte de ce que j’avais quand j’ai écrit «l’amour est le

clé.”

Lire l’interview de Pitchfork Rising «Rencontrez Jockstrap, un duo électro-pop étrange du futur rétro».

Wicked City EP:

01 Robert

02 Acide

03 jaune en vert

04 La ville

05 Enfer de la ville

.