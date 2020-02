Joe Bonamassa annonce les dates de sa tournée estivale américaine 2020

Deux fois-Grammy– sensation blues-rock à dominante Joe Bonamassa a annoncé des dates de tournée aux États-Unis pour l’été 2020, alors qu’il se rend sur la route pour sa longue tournée américaine de printemps. Les dates récemment annoncées comprendront des représentations au très convoité Greek Theatre de Los Angeles, deux nuits au légendaire Red Rocks Amphitheatre dans le Colorado et une sélection d’autres lieux importants en Californie et en Utah.

Salué internationalement comme l’un des plus grands guitaristes de sa génération, Bonamassa a presque redéfini à lui seul le genre blues-rock et l’a introduit dans le courant dominant. Récemment présenté sur la couverture de Guitar World, le magazine l’a vanté comme “le plus grand guitariste de blues du monde”, et les fans du site populaire ont convenu, dans un sondage de fin d’année 2019 le nommant le meilleur guitariste de blues n ° 1.

Les billets pour les dates nouvellement annoncées seront en prévente spéciale du fan club le 25 février et seront en vente au public le 28 février à 10 h, heure locale via jbonamassa.com/tour-dates.

Bonamassa est l’un des meilleurs artistes d’aujourd’hui et ses spectacles enthousiastes sont l’une des plus grandes parties de sa carrière, et un favori pour les mélomanes du monde entier. Les spectacles de l’été 2020 comporteront une sélection de signatures de son vaste palmarès d’albums n ° 1, avec des classiques, des réinventions et plus encore, soutenus par un groupe stellaire de musiciens légendaires, y compris “Tard dans la nuit avec David Letterman”c’est Anton Fig (batterie), Rock And Roll Hall Of Famer et membre de STEVIE RAY VAUGHAN ET DOUBLE TROUBLE Reese Wynans (piano / orgue), légende de l’enregistrement à Nashville et Musician’s Hall Of Famer Michael Rhodes (basse), Paulie Cerra (saxophone), Lee Thornburg (trompette), et des chanteurs de sauvegarde incroyables.

Les performances de cet été au Red Rocks Amphitheatre marquent la septième année consécutive Bonamassa se produira sur le lieu vénéré. Pour célébrer, il mettra tout en œuvre et organisera un engagement spécial en direct mettant en vedette le prestigieux Colorado Symphony. Cette collaboration unique ravira les fans nouveaux et anciens alors que Joe réinvente les favoris des fans de diverses parties de son catalogue, y compris les nouveaux morceaux de son prochain album studio. Poussé par les arrangements orchestraux de certains des plus grands compositeurs classiques et orchestrateurs de films d’Hollywood au monde, Bonamassa donnera des interprétations acoustiques et électriques de ses morceaux essentiels. Cette performance inoubliable sera exclusive au majestueux amphithéâtre en plein air, qui sera filmée et enregistrée pour une sortie ultérieure.

Avec son dernier album, “Vivre à l’opéra de Sydney”, Bonamassa a réalisé son 22e album n ° 1 sur le palmarès Billboard Blues. Pour Bonamassa, la musique ne s’arrête jamais et les records à succès continuent de venir! Avec plus de 40 albums à son actif à ce jour, dont des enregistrements studio et live, des albums collaboratifs à sensation blues Beth Hartet ramifications créatives COMMUNION DU PAYS NOIR et ROCK CANDY FUNK PARTY, la légende vivante trouve en quelque sorte toujours des moyens de réinventer son art.

Dans le cadre de ses activités entrepreneuriales et philanthropiques, cet été, il entreprendra sa deuxième croisière annuelle en Méditerranée, en collaboration avec IAN ANDERSON PRÉSENTE JETHRO TULL, et avec des performances de Walter Trout, Marc Broussard, Samantha Fish, Ana Popovic et des dizaines d’autres artistes de blues. En plus, Bonamassa a également organisé six croisières à guichets fermés dans le cadre du festival de musique des Caraïbes, recueillant des fonds et faisant la promotion de son éducation musicale à but non lucratif Garder la Fondation Blues Alive. KTBA vise à conserver l’art de la musique dans les écoles en finançant des projets, des bourses et des subventions qui préservent l’éducation musicale pour la prochaine génération. Vient d’annoncer cette semaine, la septième édition du Garder le blues vivant en mer Le festival est prévu du 8 au 12 mars 2021, de Miami à Ocho Rios, en Jamaïque, avec une programmation étoilée.

Bonamassa vient également de terminer son temps dans l’emblématique Abbey Road Studios à Londres, travaillant sur son prochain album studio très attendu, qui devrait sortir plus tard cette année. En tant qu’artiste qui passe près de 200 jours par an sur la route et son temps libre à écrire de nouvelles chansons, Bonamassa est toujours en train de proposer de nouvelles façons de diversifier son art, de monter sur scène avec ferveur et de faire admirer et étonner les foules du monde entier.

Attrapez votre guitariste préféré en tant qu’animateur de l’émission de radio hebdomadaire “Différentes nuances de bleu avec Joe Bonamassa” sur SiriusXMc’est Bluesville à 18 heures. ET tous les lundis via SiriusXM channel 74. Il explore tous les aspects du genre de la musique blues comme jamais auparavant et propose un mélange éclectique de tout, des joyaux historiques aux favoris oubliés et aux tubes modernes.

Dates de la tournée été 2020:

31 juillet – San Diego, Californie – San Diego Civic Theatre



01 août – Los Angeles, CA – Greek Theatre



03 août – Paso Robles, Californie – Amphithéâtre Vina Robles



04 août – San Jose, Californie – San Jose Civic



06 août – Salt Lake City, UT – Eccles Theatre



09 août – Morrison, CO – Amphithéâtre de Red Rocks



10 août – Morrison, CO – Amphithéâtre de Red Rocks

Crédit photo: Robert Sutton