Joe Elliott du Def Leppard fait l’éloge d’Aerosmith: «Ils sont une force de la nature»

Dans une récente interview avec “Rock Hard With Jay Conroy”, DEF LEPPARD chanteur Joe Elliott était plein d’éloges pour son compatriote Temple de la renommée du rock and roll intronisés AEROSMITH.

Joe dit (entendre le son ci-dessous): “AEROSMITH est si uniquement eux. Je me souviens que les gens les comparaient LE [[ROULANT] DES PIERRES, à cause de la chose bâclée, et plus probablement à cause de Stevenc’est[[Tyler, voix]lèvres. Mais je ne les ai pas entendus comme LES PIERRES. Peut-être un peu – ouais, probablement l’attitude – mais musicalement, ils étaient très différents. Et quoi AEROSMITH faire est tellement unique. Ils le possèdent.

“Nous avons fait quelques concerts avec eux en Amérique du Sud en 2017, et en particulier, deux d’entre eux étaient probablement les meilleurs spectacles de rock que j’ai jamais vus”, a-t-il poursuivi. “Ils étaient juste en feu. Quand ils ont bien fait les choses, mon Dieu – ils sont imparables. Ils sont une force de la nature.”

DEF LEPPARD a sorti un nouveau coffret, “Les premières années 79-81”, le 20 mars via UMC/vierge.

“Les premières années 79-81” le coffret représente les deux premiers albums du groupe, “On Through The Night” (1980) et “High ‘N’ Dry” (1981), et a été préparé conjointement avec Elliott qui a agi en tant que producteur exécutif sur le plateau. Le mastering a été fait par l’ingénieur du son de longue date du groupe Ronan McHugh.

Eagle Rock Entertainment publiera DEF LEPPARDc’est “Londres à Vegas” le 24 avril. Cette édition limitée 2Blu-ray + 4CD, 2DVD + 4CD, DVD / Blu-ray + 2CD et sortie au format numérique propose deux films de concert: “Hystérie à l’O2” et “Hits Vegas, Live at Planet Hollywood”.

DEF LEPPARD devrait prendre la route cet été dans le cadre de “Le tour du stade” avec MOTLEY CRUE, POISON et JOAN JETT & THE BLACKHEARTS. Le trek est prévu pour le coup d’envoi le 18 juin à Jacksonville, en Floride, et marquera CRÜELes premières dates en direct depuis la fin de sa course d’adieu 2014/2015.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).