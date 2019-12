Joe Elliott «ne dirait pas non» au Biopic Def Leppard

Joe Elliott dit ça DEF LEPPARDLe biopic de 2001 était une "expérience à petit budget qui n'était pas vraiment géniale".

"Hystérie – L'histoire de Def Leppard" a été produit par VH1 et a été décrit comme "l'histoire vraie de l'un des groupes pop-metal les plus réussis des années 80". À sa sortie, il a été critiqué par Deseret News éditeur de musique Scott Iwasaki comme un film "boiteux" qui a réduit la DEF LEPPARD membres du groupe à des «caricatures unidimensionnelles». Iwasaki ajouté: "Si le film n'était pas basé sur un vrai groupe, je jurerais que c'était censé être la suite de Rob Reinerfaux documentaire de 1984 «C'est la moelle épinière». "

Dans une toute nouvelle interview avec SiriusXM's "Nation du Tronc", Elliott on lui a demandé s'il était disposé à faire un LEPPARD biopic dans le style de REINEest méga-réussi "Rhapsodie bohémienne" et Elton John's "Rocketman". Il a répondu: "Je ne dirais pas non. Vous devez vous rappeler celui qui a été fait pour nous il y a 20 ans. C'était un tel non-événement. Dans l'histoire de la musique, les gens ne faisaient pas films sur des groupes; il n'y avait pas eu de biopic sur LES PIERRES QUI ROULENT ou LES BEATLES, donc pour VH1 de décider d'en faire un sur nous, parce qu'ils voulaient reprendre l'histoire humaniste de [batteur] Meule[Allen] la récupération, elle n'est allée que jusqu'en 1986, vous devez vous en souvenir, donc Steve [Clark] faisait toujours partie du groupe. C'était un petit budget. C'était une expérience sur VH1fait partie. Nous n'avions presque rien à dire sur ce qu'ils faisaient… Ils essayaient tellement de précipiter le scénario qu'ils Phil [Collen] dans le groupe pour «High» N «Dry» tour. Et j'ai dit: 'Vous ne pouvez pas faire ça. Vous serez abattu par nos fans. Vous devez le changer. ' À part ça, il a été tourné au Canada, donc tout était du mauvais côté de la route. C'était il y a 20 ans. C'était une expérience qui n'était pas vraiment géniale. Les choses ont bien évolué depuis lors. le REINE film crée un précédent qui va être assez difficile à surmonter. Un milliard de dollars au box-office est fou. Je veux dire, c'est plus grand que [James] Liaison films. le Elton [John biopic] a fait incroyablement bien. [MOTLEY CRUE's] 'La saleté' a vraiment, vraiment bien.

"Si quelqu'un vient un jour nous dire qu'il veut le faire, nous ne les arrêterons pas", a-t-il poursuivi. "Parce que maintenant il y a un tel ensemble standard qu'il devrait correspondre à ces trois films que nous avons mentionnés. Donc, ce serait une bien, bien meilleure version de ce que cette histoire était. L'histoire va être la même. Il y a probablement un million de biopics sur certains présidents, comme, disons, [John F.] Kennedy. Et ils ont tous le truc de l'assassinat sous un angle différent, mais c'est essentiellement la même histoire. Avec nous, ça va être la même histoire. Le groupe se forme à Sheffield, a un certain succès, le batteur perd son bras, a encore plus de succès, le guitariste perd sa vie, le groupe continue, et nous nous accrochons essentiellement du mieux que nous pouvons pour promouvoir ce que nous sommes. Ouais, ça pourrait faire un bon film. Personnellement, en tant qu’être humain, je pense que LYNYRD SKYNYRD ont un moyen sur tous les autres en ce qui concerne la tragédie personnelle, ils seraient donc au-dessus de nous, à mon avis, comme la nécessité d'un film sur un autre groupe de rock; ils ont vraiment eu du mal. Mais, ouais, tu ne dis jamais jamais. Nous n'allons pas en financer un nous-mêmes, mais si Pixar ou Disney ou quelqu'un a décidé de le faire, nous l'embrassions de la même manière que nous avons fini par embrasser le [Rock and roll] Temple de la renommée. "

En 2014, Flavorwire appelé "Hystérie – L'histoire de Def Leppard" "l'un des biopics les plus drôles involontairement VH1 jamais dit, "le dire" comporte des effets spéciaux terribles et terribles en ce qui concerne Rick Allen'accident de voiture, et un rythme inégal, résultant finalement en quelque chose d'un rock' n 'roll PSA. "

L'année dernière, Elliott corrigé les inexactitudes importantes qui apparaissent dans "Hystérie – L'histoire de Def Leppard", qui a été filmé au Canada, disant qu'une grande partie était hors du contrôle du groupe. "Les marquages ​​routiers étaient tous faux", a-t-il déclaré. Planet Rock. "Je veux dire, la scène d'ouverture, je pense, a 'Sheffield 1 mile, London 46.' J'avais cinq pieds huit pouces dans le film, j'ai six ans et un. Phil [Collen, guitare] était australienne. MeuleLa maman de était irlandaise. Mes parents avaient un chien – mal. Et mon père était chauve. Mon père l'a regardé et il a dit: «J'ai plus de cheveux sanglants que ça. Je pense qu'ils ont Rick Savage [basse] assez bien; Je pensais que c'était plutôt bien. La toute fin n'était pas mauvaise. Mais ils ne nous ont pas vraiment beaucoup consultés. J'ai fait du script doctor à un certain point, mais ensuite ils ont en fait scripté mon script doctoring, parce qu'ils voulaient que cela corresponde à leur budget et à tout ce genre de choses, alors nous avons simplement dit "peu importe". "

Elliott n'a pas complètement tourné le film, expliquant que DEF LEPPARD a été agréablement surpris de faire l'objet d'un biopic à une époque où les films biographiques sur les groupes étaient rares.

"En regardant le positif, s'il y en a un, le fait qu'ils aient fait un film sur nous en 2000 est assez cool, car à ce moment-là, il n'y avait pas de films sur LES BEATLES, il n'y avait pas de films sur LES PIERRES QUI ROULENT, mais ils voulaient faire de nous l'un d'eux ", a-t-il dit." VH1, huit millions de personnes l'ont regardé lors de sa première diffusion. Et étrangement, il a reçu des critiques assez positives. Donc, avec le recul, je pense que nous devrions peut-être revenir en arrière et revoir cela. "

DEF LEPPARD a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en mars – 14 ans après que les rockers britanniques soient devenus éligibles.

La 34e cérémonie annuelle a eu lieu à Brooklyn, New York's Barclays Center et a vu DEF LEPPARD intronisé par REINE's Brian May.