Joe Elliott sur les premières années de Def Leppard

Quand il s’agit de maintenir le succès, peu de groupes peuvent tenir une bougie Def Leppard. Les rockers britanniques apparemment invincibles ont toujours vendu plus de 100 000 millions de disques et ont été intronisés au Hall and Fame du Rock And Roll en 2019. La nouvelle collection d’archives 5CD du groupe, The Early Years 79 -81, cependant, offre un aperçu de la façon dont ils ont mis le pied sur l’échelle en premier lieu, commençant la montée qui les a vus atteindre les plus hauts sommets du rocher.

Phares principaux du NWOBHM

Composé des deux premiers albums de Leppard, On Through The Night et High’n’Dry dans son intégralité, avec une multitude de raretés, y compris des sessions de BBC Radio 1 et un concert live incendiaire auparavant inédit enregistré au Oxford Theatre New York lors de la tournée britannique du groupe en 1980, The Early Years 79-81 est un trésor pour les fans. Sa tracklist nous ramène à 1979, lorsque le tout nouveau Def Leppard construisait pour la première fois sa fidèle base de fans et était considéré comme l’une des principales figures d’un nouveau mouvement populaire connu sous le nom de Nouvelle vague de heavy metal britannique.

Habituellement abrégé en l’acronyme NWOBHM, ce terme a été inventé pour la première fois par le journaliste musical Geoff Barton dans un numéro de mai 1979 de l’hebdomadaire rock britannique Sounds. Il était destiné à décrire l’émergence d’une nouvelle race de groupes de heavy metal à la fin des années 70: la période où le punk était en déclin et une multitude de nouveaux styles musicaux étaient en hausse.

Le NWOBHM a engendré de nombreux groupes de hard rock et de métal, mais seuls quelques-uns ont survécu pour profiter de la longévité. De tous ceux désignés comme prétendants, seuls Iron Maiden et Def Leppard sont devenus des stars internationales, bien que quelques-uns de leurs contemporains, tels que Diamond Head et Venom, soient restés dans la clandestinité et ont ensuite été cités comme des influences par des tenues métalliques stellaires telles que Metallica et Megadeth.

“Rien de tout cela n’a jamais collé”

«Même après toutes ces années, les médias britanniques essaient toujours de nous regrouper avec le NWOBHM, tandis que les médias américains essaient toujours de nous pigeonner comme «Hair metal» mais rien de tout cela n’a jamais collé parce que nous sommes devenus un groupe autonome », a déclaré le chanteur de Def Leppard, Joe Elliott, à uDiscover Music.

“Le fait est que seuls deux groupes importants ont survécu au tag NWOBHM – c’est nous et Iron Maiden, et nous sommes des groupes très différents. Def Leppard est où nous en sommes maintenant – jouant dans des stades et au-delà, et intronisé au Rock And Roll Hall Of Fame – à cause de qui nous sommes plutôt que parce que nous faisions partie d’un mouvement. “

Néanmoins, l’association de Def Leppard avec la NWOBHM a permis de faire passer le message qu’ils étaient un acte de qualité en devenir. Aidé par leur réputation en plein essor et le mécénat du DJ de la BBC Radio 1, John Peel, le groupe a signé un accord majeur avec Phonogram / Vertigo, menant à la sortie de leur premier album, On Through The Night, en mars 1980.

“Nous étions comme des enfants dans un magasin de bonbons”

Leppard a été jumelé avec Sabbat noir/ Le producteur de Judas Priest, Tom Allom, pour les sessions On Through The Night, enregistrées au parc Tittenhurst dans le Berkshire rural. Détenu à l’origine par John Lennon, Tittenhurst était l’endroit où l’ancien Beatle célèbre tourné la vidéo pour ‘Imaginer’. Au moment où le groupe est arrivé, Lennon avait vendu Tittenhurst à Ringo Starr, qui était parti vivre à Los Angeles, quittant l’endroit pour fonctionner comme un studio résidentiel en son absence.

«Ce fut une expérience merveilleuse. Nous étions tous à la fin de notre adolescence, nous avions signé sur le même label que Thin Lizzy et Elton John, et on m’a donné ce qui était la chambre de John Lennon pendant un mois, alors nous étions comme des enfants dans un magasin de bonbons », glousse Elliott.

«C’était tout simplement génial, car là-bas, nous faisions du vélo dans le jardin de John Lennon, buvions du vin rouge et prenions de gros repas avec Tom Allom. C’était un moment fantastique.”

Quand ils se sont mis au travail, le groupe a parcouru toutes les pistes d’accompagnement en un peu plus d’une journée, après quoi Elliott admet qu’ils ont passé trop de temps sur les overdubs. Rétrospectivement, il estime qu’On Through The Night aurait bénéficié d’une approche plus disciplinée.

«C’était essentiellement un document de qui nous étions en 1979», estime-t-il. «Cela n’allait jamais être un début révolutionnaire de la même manière que les premiers albums de Boston ou Van Halen.

«Ce que c’était, cependant», poursuit-il, «était une formidable rampe de lancement pour nous, donc j’ai beaucoup d’affection pour On Through The Night et nous avons tous vraiment apprécié de travailler avec Tom Allom. Cependant, travailler avec Mutt Lange était une toute autre marmite de poisson. »

“Nous n’aurions pas pu rêver d’un meilleur tuteur”

Presque le sixième membre officieux de Def Leppard, le producteur sud-africain Robert John “Mutt” Lange aurait une énorme influence sur l’avenir du groupe, plus tard avec ses albums à succès, Pyromanie et Hystérie. Sa première production complète pour Leppard était High’n’Dry, le deuxième album studio contenu dans The Early Years 79-81. Joe Elliott était convaincu que Lange n’était que l’homme dont son groupe avait besoin.

“Collectivement, nous avions pris conscience de lui dans Highway To Hell d’AC / DC, mais je le connaissais bien avant”, se souvient le chanteur.

«J’adorais son travail avec The Motors et The Boomtown Rats, et je savais que Mutt était comme un Bob Ezrin ou un Ron Nevison en devenir – l’un des très grands producteurs. J’avais demandé [manager] Peter Mensch si nous pouvions obtenir Mutt pour On Through The Night, mais ce n’est pas arrivé. “

Mensch a cependant persuadé Lange de regarder Def Leppard quand ils ont soutenu AC / DC au Bingley Hall de Stafford en 1980. Convenablement impressionné, le producteur a déclaré que Leppard était «un diamant très brut, mais il y a un diamant là-dedans» et a accepté de produire High’n’Dry après avoir entendu les premières démos du disque. Par rapport à l’approche détendue de Tom Allom pour On Through The Night, les méthodes diligentes de Lange impliquaient des mois de pré-production, au cours desquels presque toutes les chansons de High’n’Dry étaient démontées et réorganisées radicalement.

“Il avait plus de puissance, plus de balles”

“La première chose que Mutt nous a dit était de ne pas devenir trop précieux à propos de nos idées, car nous allions construire High’n’Dry à partir de zéro”, révèle Elliott. “Mais ça en valait la peine. Quand nous avons terminé l’album et que la pression était tombée, nous avons écouté et c’était à des lieues d’avance sur On Through The Night. Il n’y avait tout simplement aucune comparaison. »

Avec des titres emblématiques tels que «Let It Go», «High’n’Dry (Saturday Night)» et la première ballade classique du groupe, le «Bringin ‘On The Heartbreak», adapté aux MTV, High’n’Dry était le quintette de Sheffield. premier album vraiment substantiel. Il a atteint le Top 40 des deux côtés de l’Atlantique et est ensuite devenu double platine aux États-Unis – jetant ainsi les bases de la Pyromania de 1983 pour promouvoir Def Leppard dans la ligue du rock.

“Nous allions dans la bonne direction”, confirme Joe Elliott. “High’n’Dry avait la sensibilité mélodique de On Through The Night, mais il avait plus de puissance, plus de balles et de bien meilleurs arrangements – et je m’améliorais énormément en tant que chanteur.

«Faire High’n’Dry a marqué un énorme changement dans notre façon de faire, mais cela nous a donné une direction et Mutt a fait toute la différence», conclut-il. «Il était le professeur, mais nous étions des étudiants volontaires. Nous n’aurions pas pu rêver d’un meilleur tuteur! “

