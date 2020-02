Joe Ely, Troubadour très admiré du Texas

Amarillo, Texas, troubadour Joe Ely, né le 9 février 1947, a appris son métier sur le territoire du rock’n’roll. Il a grandi et formé ses premiers groupes à 125 miles au sud à Lubbock, célèbre comme la ville natale de Buddy Holly et les grillons.

Ely y est apparu pour la première fois vers 1970, en tant que membre des Flatlanders, avec Butch Hancock. Le trio a acquis une grande notoriété, sans parler de la collection, en ne complétant qu’un seul album original, All American Music de 1972, qui n’a jamais vu de sortie complète à l’époque. Ils se sont réunis pour Now Again en 2002.

Les débuts en solo de Joe sont venus en 1977, et quand il a voyagé à Londres, il s’est retrouvé dans le cercle restreint d’un groupe qui est devenu une royauté new wave. Lui et Le choc devint rapidement des amis et tourna ensemble, élevant la musique d’Ely à une nouvelle crédibilité avec ses nuances de rock’n’roll, de rockabilly et de Tex-Mex qui étaient bien à l’ère punk. Il a la particularité de fournir quelques-unes des voix d’accompagnement de l’hymne de Clash “Dois-je rester ou devrais-je aller.”

“Jouer avec le Clash a définitivement donné un coup de pouce à mon groupe”, a déclaré Austin au Austin Chronicle en 2000. “Ayant grandi à Lubbock, je traînais toujours avec les gars du rock & roll, donc je venais d’un milieu rockin ‘. Nous avons joué au Palladium à Hollywood ensemble et au festival Monterey Pop, Bond’s à New York. Ce fut un grand coup de pouce pour nous, alors quand ils nous ont invités à revenir l’année suivante pour les spectacles de London Calling à Londres, cela a été une véritable révélation. Nous jouions avec eux sur leurs sites, l’Electric Ballroom, Hammersmith Odeon, des spectacles fous, torrides et fous qui étaient incroyables.

“Je les ai rencontrés accidentellement à New York”, a poursuivi Ely, “quand ils coupaient” Dois-je rester ou devrais-je aller “et [Joe] Strummer a dit: “Hé, aidez-moi avec mon espagnol.” Alors moi et Strummer et l’ingénieur portoricain nous sommes assis et avons traduit les paroles dans l’espagnol le plus étrange de tous les temps. Ensuite, nous avons tout chanté. »

Ely est apparu pour la première fois sur le palmarès des albums américains en 1981, avec Musta Notta Gotta Lotta, y retournant en quelques mois avec Live Shots. Il n’y a eu qu’une seule visite de plus des best-sellers traditionnels, avec l’album MCA Hi-Res en 1984, mais Joe a continué à être un nom clé dans la musique des racines du sud. Il a enregistré ces dernières années pour le label Rack ‘Em et fait des tournées acoustiques avec ses collègues Texans Lyle Lovett et Guy Clark, ainsi que John Hiatt.

Joe continue également de jouer en direct avec son groupe, notamment lors d’un spectacle du 70e anniversaire le 10 février 2017 au Paramount Theatre d’Austin, dans son État bien-aimé du Texas. L’été 2018 a vu la sortie de Full Circle: The Lubbock Tapes, enregistré à deux moments importants de sa carrière en 1974 et 1978. Artiste et auteur accompli, il est également membre du Texas Institute of Letters.

Son camarade troubadour Darden Smith écrit sur son site Web: «La première fois que j’ai vu Joe Ely, c’était vers 1986, à la Austin Opry House. Je me souviens avoir dit à la personne avec moi: “Eh bien, c’est à ça que ressemble le rock and roll”. Il était partout sur la scène. Les chansons étaient un mélange fou de swing du Texas occidental, de rythmes mexicains et de rave à plat. Guitares bruyantes, pédales en acier, tambours et accordéons. »

L’album Musta Notta Gotta Lotta de 1981 de Joe Ely peut être acheté ici.

