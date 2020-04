Joe Jonas, Loud Luxury et d’autres vont DJ un bal virtuel

Au milieu de la pandémie de COVID-19, les aînés des écoles secondaires du sud de la Californie et du pays manqueront un rite de passage majeur: le bal. Bien qu’ils ne puissent pas assister à la soirée de danse formelle en personne, les étudiants peuvent profiter d’un bal virtuel rempli de célébrités grâce au 102.7 KIIS FM d’iHeartMedia Los Angeles. La station pop du sud de la Californie, qui possède des talents à l’antenne comme Ryan Seacrest, proposera une nuit remplie de DJ sets comme Joe Jonas, Loud Luxury et Dillon Francis, ainsi que des apparitions spéciales d’invités de Lauv, Seacrest et de nombreux autres plus. Les étudiants locaux peuvent écouter en direct de 18 h 30 à 21 h 30 HNP le 1er mai, tandis que les fans du monde entier peuvent diffuser en direct les festivités sur YouTube de KIIS FM ou écouter sur l’application iHeartRadio.

Comme les fans des Jonas Brothers le savent, Joe a beaucoup pratiqué en tant que DJ tout en s’isolant à la maison. Le frère moyen de Jonas a diverti ses followers avec des sets de DJ Instagram réguliers – certains d’entre eux durant plusieurs heures.

Joe a cependant beaucoup à célébrer, alors que lui et ses frères ont sorti leur album de retour, Le bonheur commence, l’année dernière. Leur cinquième album studio, qui a fait ses débuts au n ° 1 sur le Billboard 200 a marqué leur première sortie depuis 2013 Live. Le groupe familial a également marqué son premier single n ° 1 sur le Billboard Hot 100 avec «Sucker».

Les participants au bal virtuel peuvent également se réjouir des sets de certains des plus grands noms de la musique, dont le pionnier du moombahton Dillon Francis et le duo canadien lauréat d’un prix Juno, Loud Luxury, qui vient de sortir un nouvel EP, Nights Like This. L’auteur-compositeur-interprète Lauv fera également une apparition, avec Ryan Seacrest et les DJs vedettes de KIIS FM, tandis que d’autres invités célèbres seront annoncés sous peu.

