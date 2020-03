Joe Lynn Turner dit que la configuration actuelle de Yngwie Malmsteen «ne fonctionne pas»: «Il est parti dans une direction étrange»

Dans une toute nouvelle interview avec le “80’s Glam Metalcast”, chanteur de hard rock légendaire Joe Lynn Turner réfléchi sur “Odyssée”, sa collaboration de 1988 avec Yngwie Malmsteen, largement considéré comme le plus commercial de tous les albums auxquels le nom du guitariste suédois a été attaché.

“Personnellement, je pense que c’est l’un des meilleurs travaux Yngwie ou je l’ai déjà fait, ” Joe dit (entendre le son ci-dessous). “Je pense que c’est un album brillant. Il résiste encore à l’épreuve du temps. ‘Odyssée’ est juste puissant. Chaque morceau est une super chanson, et pourtant un virtuose incroyable qui joue Yngwie. Je ne pourrais pas améliorer mes performances vocales, je pense, si j’essayais. L’écriture – tout était là dans ce paquet à la fois. Bien sûr, je sais avec certitude, pour ce qui est des chiffres, c’est le plus grand album qu’il ait jamais eu. Et je joue encore certaines de ces chansons avec mon groupe – absolument. Les gens veulent entendre ce genre de choses. Et[[Yngwie a]disparu dans un autre monde. Il fait ‘Force montante’ et quelques autres chansons, mais il les chante, et ça ne marchera pas. “

Tourneur élaboré sur le fait que Malmsteen gère désormais une grande partie du chant lui-même dans son propre groupe, soutenu par une formation qui comprend un claviériste Nick Marino, bassiste / chanteur Ralph Ciavolino et batteur Brian Wilson.

“Parfois, vous êtes influencé par les gens autour de vous,” Joe m’a dit. “Je ne vais pas mentionner de noms. Et c’est dommage, parce que vous avez besoin de conseils non seulement de vous-même, bien sûr, de votre intérieur, mais aussi de conseils externes de personnes en qui vous avez confiance et que vous admirez et auxquelles vous pouvez croire et je ne pense pas qu’il obtienne les bonnes informations. Il a poussé le groupe sur le côté et il a 15, 20 ampères et il est au centre de la scène et il essaie de chanter, et je dis: “Qu’est-ce que c’est?” Ça ne marche pas. Et je pense que pour moi, [as] un fan – Yngwie, Je pense que c’est un brillant guitariste – ça ne marche plus. Il est parti dans une direction bizarre ici. Mais on ne peut pas le dire aux gens parfois. Qu’est-ce que tu vas faire?”

Il y a trois ans, Jeff Scott Soto, qui a chanté sur Yngwiedeux premiers albums de 1984 “Force montante” et 1985 “Marching Out”, engagé dans une guerre des mots avec le guitariste suédois sur le fait que Malmsteen a affirmé dans une interview qu’il “écrivait toujours tout”, y compris les paroles et les mélodies, et a simplement engagé divers chanteurs pour chanter son matériel.

Dans les jours qui ont suivi Yngwieinterview originale de Metal Wani A été publié le BLABBERMOUTH.NET, plusieurs anciens chanteurs du guitariste – dont De manière à, Tim “Ripper” Owens et Tourneur – a répondu sur les réseaux sociaux, avec Joe décrivant MalmsteenLes déclarations de «comme les diatribes d’un mégalomane essayant désespérément de justifier sa propre insécurité».



