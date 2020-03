Joe Lynn Turner dit que Ritchie Blackmore «trompe le public» avec la version actuelle de Rainbow

Ancien ARC EN CIEL et VIOLET FONCÉ chanteur Joe Lynn Turner a de nouveau claqué Ritchie Blackmore pour la décision du guitariste de sortir et d’effectuer un classique VIOLET FONCÉ et ARC EN CIEL matériel avec un nouveau groupe de musiciens au lieu de réformer ARC EN CIEL avec une programmation plus “authentique”.

Blackmore abandonné sa marque de musique d’inspiration Renaissance avec LA NUIT DE BLACKMORE pour la première fois en 2016 pour effectuer une poignée de spectacles avec une toute nouvelle gamme du groupe qu’il avait formé après avoir quitté VIOLET FONCÉ.

L’incarnation actuelle de ARC EN CIEL comprend le chanteur Ronnie Romero, originaire du Chili, mais maintenant installée à Madrid, en Espagne, ainsi que STRATOVARIUS claviériste Jens Johansson, LA NUIT DE BLACKMORE le batteur David Keith, bassiste Bob Nouveau (alias. Robert “Bob” Curiano, ex-LA NUIT DE BLACKMORE) et choristes Soirée Candice et Lady Lynn.

Parlant au “80’s Glam Metalcast”, Tourneur – qui a fait face ARC EN CIEL de 1980 à 1984 et a été membre de VIOLET de 1989 à 1992 – a déclaré qu’il avait été en pourparlers avec Blackmore pendant au moins un an sur une collaboration renouvelée avant qu’il ne découvre d’un journal français que Ritchie revenait à la musique rock mais à l’exclusion Joe du projet.

Le chanteur a dit (entendre l’audio ci-dessous): “La plupart des gens ne connaissent pas cette histoire vraie, parce que je n’ai pas vraiment essayé de faire comprendre aux gens tout ça, parce que j’ai juste dit:” Écoutez, le gars va faire quoi il veut faire. Mais je parlais à sa soi-disant «gestion», parce que c’est sa belle-mère depuis une bonne année. J’ai tous les e-mails pour le prouver. Nous allions et venions parler de ce que le réunion de ARC EN CIEL serait. Et je voulais un authentique ARC EN CIEL réunion; Je voulais avoir des joueurs authentiques. Je voulais le vrai ARC EN CIEL – pas seulement le ARC EN CIEL J’étais – mais je voulais évoquer Doogie White et Graham Bonnet et j’avais Bob Daisley. Malheureusement, Jimmy Bain avait passé et ainsi de suite et ainsi de suite, mais Don Airey… Je voulais en faire une sorte de ARC EN CIEL extravagance. Il y aurait un groupe de base, que ce soit[[Policier] Rondinelli ou[[Mandrin] Burgi sur des tambours ou Dave Rosenthal – Je leur ai parlé à tous. J’alignais tout ça. “

Il a poursuivi: “Vous savez peut-être ou non quoi que ce soit Blackmore camp, comme nous l’appelons, mais ils sont très gardés. Et la belle-mère – l’histoire est que j’avais un espion dans ce camp, et l’histoire est qu’elle me faisait la gueule Ritchie en disant que je voulais prendre le contrôle total de tout cela. Et cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Je parlais à Live Nation, dont nous avions promis plus de cent soixante dates, soit en tête d’affiche et / ou en invités spéciaux dans tous les grands festivals. Notre label, Universel, allait sortir non seulement un album mais un EP de quatre chansons. j’ai eu Rock Fuel Media de L.A., qui allait faire une vidéo 3D du tout. Ça allait être gigantesque et énorme – incroyable. Et elle s’est retournée et l’a juste laissée tomber comme une patate chaude – ne m’a même pas donné de raison. Et je l’ai découvert dans un journal appelé Le Parisien que je n’allais pas faire partie du groupe. Alors j’en ai un peu ri – simplement parce qu’il a dit que je ne le savais pas. Mais j’ai dit: “Eh bien, il fait une erreur, mais il ne le sait pas.” Et je sais que c’est mon opinion aujourd’hui. “

Tourneur a continué à critiquer ARC EN CIELincarnation actuelle, en disant “la ARC EN CIEL [[Ritchie]mettre en place est nostalgique, mais ce n’est pas ARC EN CIEL. Ils n’ont jamais fait d’album et tout ce qu’ils font, ce sont ces dates. Et quiconque va les voir, c’est fini Youtube. Et c’est vraiment tout ce que j’ai à dire à ce sujet. Si vous me demandez, il trompe le public. Et ce n’était pas mon intention. Je suis si heureux. Ritchie est autorisé à faire tout ce qu’il veut, et je le suis. Et je n’ai pas besoin de tracas. C’est donc super. “

Selon Joe, a eu son idée d’un ARC EN CIEL retrouvailles se concrétiser, “Cela aurait été incroyable. Et même les gens qui n’ont pas vu ARC EN CIEL avant – il y en a beaucoup qui aiment la musique et qui ont grandi dessus – sortent encore et voient ARC EN CIEL, quelle que soit la configuration qu’il a mis en place “, at-il dit.” Si vous regardez «Vivre entre les yeux» ou l’un de nos trucs en direct par rapport aux trucs qu’il a Youtube avec cette agrégation particulière, il n’y a pas de comparaison. Aucun. Notre groupe a basculé. “

Joe a chanté sur le ARC EN CIEL album “Difficile à guérir”, qui présentait le single le plus réussi du groupe au Royaume-Uni, “Je me rends”.

Pendant Tourneurest le temps avec ARC EN CIEL, le groupe a connu son premier succès aux USA et enregistré des chansons qui ont aidé à définir le genre rock mélodique.



