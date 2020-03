Joe Satriani a prédit que Metallica allait changer le monde de la musique

Joe Satriani, qui était professeur de guitare avant de devenir célèbre avec son album de 1987 “Surfer avec l’étranger”, a parlé à Fusion de la station de radio WRIF de Detroit sur ce que c’était que de donner des leçons à deux de ses étudiants les plus célèbres, METALLICAc’est Kirk Hammett et TESTAMENTc’est Alex Skolnick.

Interrogé sur l’influence que METALLICAalbum de 1986 “Marionnettiste” eu sur le genre thrash metal, Satriani a déclaré: “Parfois, vous ne savez pas à quel point un disque est génial, car au moment où il sort, je pense que sa perception est quelque peu gâchée par les attentes et comment il se rapporte aux disques qui sortent cette même année. Mais puis après un certain temps, vous commencez à voir quels disques étaient plutôt à la mode et peut-être pas si bons et quels disques continuent de s’améliorer. Et c’est l’un de ces disques qui ne cesse de s’améliorer, et les gens commencent à réaliser que c’est bon tout seul, mais c’est important dans la façon dont il a influencé une génération de thrashers. C’était tellement fort – les chansons étaient fortes, et cela créait simplement un genre ou cristallisait un genre, je dois dire ça. Parce que je pense ‘Tue les tous’ genre de créé le genre, mais ce disque était peut-être la première fois qu’ils l’ont cristallisé. METALLICA l’a fait plusieurs fois – [it’s] assez étonnant – mais c’était peut-être cette première cristallisation où c’était si définitif. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait envisager que l’un de ces gars devienne un monstre dans l’industrie comme ils sont devenus, Joe répondit: “Je l’ai fait. C’est drôle que vous me posiez cette question, parce que je me souviens être retourné aux répétitions au début des années 80 et avoir dit à mes autres gars, j’ai dit: ‘Il y a ces enfants que j’enseigne pendant la journée, et ils vont changer le monde. ‘ Et je leur ai joué quelque chose, et ils me regardaient tous comme: “Personne ne l’écoutera jamais. Cela ne sera jamais à la radio. Ils ne passeront jamais à jouer dans les centres communautaires et les dimanches du parc.” Et je me dis: “Êtes-vous fous les gars?” Parce que quand je m’asseyais en face de gars comme Alex Skolnick ou Kirk Hammett, Je pouvais dire qu’ils se transformaient en génies, ils se transformaient en super talents, et je n’ai rien vu leur faire obstacle. Mais je n’ai pas pu convaincre mes amis plus âgés que cela se produisait. Je pense qu’ils ont peut-être résisté parce que ce n’était pas leur style; peut-être qu’ils étaient menacés ou quelque chose. Mais parce que j’étais enseignant, je n’ai pas été menacé. En fait, j’étais la grande pom-pom girl; J’étais celui qui disait: «Allez, faisons-le». Je savais qu’ils pouvaient le faire. Je n’ai jamais pensé qu’ils ne seraient pas en mesure de réaliser ce qu’ils voulaient faire. Ils avaient les trois choses importantes: ils avaient le talent physique, ils avaient l’intellect – ils étaient intelligents – et ils avaient le cœur; leur cœur était au bon endroit. Ils étaient vraiment de grands étudiants; ils ont pratiqué dur; ils savaient ce qu’ils voulaient; ils voulaient changer le monde; et ils avaient juste la bonne dose de colère [laughs] à la génération plus âgée qui est si nécessaire quand vous êtes si jeune. Et ils voulaient changer le monde, et ils l’ont fait. Alors, oui – c’est super. “

Plusieurs autres Satriani les étudiants ont ensuite acquis leur propre renommée, y compris Steve Vai, Andy Timmons, Larry LaLonde, Rick Hunolt, Charlie Hunter, Jeff Tyson et Kevin Cadogan.

Hammett a rappelé sa première leçon avec Satriani lors d’une entrevue avec la radio de Vancouver en 2017 CFOX. Il a dit: “C’était en fait très émouvant. Sa première leçon pour moi a été:” Apprenez votre leçon. Ne perdez pas votre temps, ne perdez pas mon temps. Je m’attends à ce que vous sachiez tout ce que je vous ai donné dans une semaine . ‘ Je me disais: “Ce gars est sérieux.” Mais tu sais quoi? Je l’ai fait, et il m’a donné des coups de pied dans le cul. Mais après un certain temps, je prenais deux leçons par semaine de lui. J’ai tellement soif de ce qu’il avait à m’offrir, je me disais simplement: c’est logique! Je veux en savoir plus. “”

Hammett a continué à louer son ancien professeur, en disant: “Je dois dire, Joe Satriani a toujours joué de cette façon. Depuis que je l’ai rencontré pour la première fois, il a toujours joué incroyablement – avec tous les sons et tous les trucs de bar et tapotements et coups de langue fous que personne n’a jamais joués, et qui ne jouent probablement jamais. Je veux dire, c’est juste un individu aussi unique qu’un musicien. “

Satrianinouvel album studio, “Changement de forme”, sortira le 10 avril via Sony Music/Enregistrements hérités.

Crédit photo: Joseph Cultice

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).