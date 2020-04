Joe Satriani défend Greta Van Fleet contre les comparaisons avec Led Zeppelin: «Donnez-leur une pause»

Joe Satriani a défendu GRETA VAN FLEET sur les accusations selon lesquelles les rockers du Michigan ont volé LED ZEPPELIN.

En dépit du fait que GRETA VAN FLEET a réussi à vendre des spectacles dans le monde entier, le quatuor a été critiqué pour avoir canalisé un son étrangement similaire à LED ZEPPELIN, avec des fans de musique qui claquent le chanteur Josh Kiszka pour avoir copié et collé Robert Plantle style vocal de.

Lors d’une récente interview avec Classic Rock, Joe a offert son avis sur le jeune acte.

“Chaque fois que je mets GRETA VAN FLEET sur, quelqu’un, généralement quelqu’un de plus âgé, dira: «Qui sont ces gars qui arnaquent LED ZEPPELIN“”, a déclaré le légendaire guitariste. “Donnez-leur une pause! Il y a des groupes d’une génération plus vieux qu’eux qui semblent le faire pour l’argent et la célébrité, mais pour moi ces gars-là semblent aimer cette musique et ils ont une vraie étincelle. “

SatrianiSes derniers commentaires font écho à ceux qu’il a faits il y a deux ans quand il a déclaré à NJArts.net: “J’ai écouté ce jeune groupe, GRETA VAN FLEETet j’apprécie vraiment cette exubérance que j’entends. Quand je les ai entendus pour la première fois, j’ai envoyé leur album à tous mes amis qui étaient dans mon groupe de lycée. Nous sommes toujours de bons amis et nous restons en contact et, je le jure, c’est ce que nous essayions de faire quand nous avions 15 ans. Nous essayions juste d’être comme LED ZEPPELIN, SABBAT NOIR et LE [ROLLING] DES PIERRES, mais ces gars sont vraiment bons dans ce domaine. [Laughs] Ils ont le même genre de … on dirait juste qu’ils aiment la musique et qu’ils aiment ce qu’ils font, et oui, j’ai écouté ça un peu. “

GRETA VAN FLEETpremier album de, “Hymne de l’armée pacifique”, a atterri au n ° 3 du classement Billboard 200 en juillet 2018 malgré un score tiède de 53/100 sur le site d’examen Métacritique.

En décembre 2018, GRETA VAN FLEET a marqué quatre Prix ​​Grammy nominations, une pour chaque catégorie rock majeure – “Meilleur album rock”, “Meilleure chanson rock”, “Meilleure performance rock” – et un clin d’œil “Meilleur nouvel artiste”. Ils ont ensuite remporté le prix du “meilleur album rock” pour leur deuxième EP, “Des feux”.

