Joe Satriani sortira son album «Shapeshifting» en avril; ‘Nineteen Eighty’ Single est maintenant disponible

Joe Satrianinouvel album studio, “Changement de forme”, devrait sortir le 10 avril via Sony Music/Enregistrements hérités. Le premier single, “1980”, est disponible aujourd’hui sur toutes les plateformes de streaming et dans les stations de radio rock du pays. Les packages de précommande sont également disponibles à partir d’aujourd’hui. En plus du CD et du vinyle noir standard, la boutique D2C proposera un vinyle signé bleu translucide exclusif. Les offres supplémentaires comprendront des verres à vin sans tige, des tasses à café, des koozies, des chaussettes de l’équipage, des médiators et un t-shirt – tous présentant Joeoeuvre originale de. Également disponible, un CD dédicacé en pré-commande avec la boutique en ligne de Newbury Comics. Quiconque pré-commande via le D2C bénéficiera d’un accès anticipé à la prochaine tournée américaine, qui sera annoncée sous peu.

“Changement de forme” a été coproduit par Satriani et Jim Scott (FOO FIGHTERS, PIMENTS CHILI ROUGES, TOM PETTY & THE HEAKBREAKERS), avec associé de longue date John Cuniberti à bord pour gérer les tâches de mastering. Satriani a recruté un large éventail de collaborateurs, anciens et nouveaux, pour l’aider à donner vie aux chansons. Batteur légendaire Kenny Aronoff (John Fogerty), bassiste Chris Chaney (LA DÉPENDANCE DE JANE) et claviériste Eric Caudieux étaient les principaux musiciens du nouvel album avec des contributions supplémentaires provenant de Lisa Coleman (LA RÉVOLUTION) et Christopher Guest.

Les sensations rétro du premier single “1980” trouver Satriani revisitant spirituellement la période où il travaillait avec son premier groupe, LES CARRÉS. Le futur héros de la guitare que le monde a connu moins d’une décennie plus tard devrait attendre. Il se souvient qu’à ces débuts, ils “rappelaient les solos de guitare et l’histrionique pour essayer de créer une ambiance new wave plus cool”. Des décennies éloignées de ces objectifs, il était libre d’avancer et de tenter de reprendre ce qu’il avait en tête en 1980.

Fidèle aux sons de l’époque, il a même utilisé un phaser MXR EVH vintage. “J’ai toujours été un grand fan de Eddie Van Halen” Satriani dit. “Dans mon esprit, il a juste cristallisé cette époque. À la fin des années 70 et au début des années 80, il a en quelque sorte sauvé la guitare rock. C’est donc ce que j’aurais fait.”

Comme annoncé précédemment, Satriani se lancera “La tournée métamorphosée” à partir du 15 avril avec une étape européenne de 42 dates qui se termine actuellement à la mi-juin. Des dates supplémentaires, dont les États-Unis, seront annoncées prochainement. Le groupe de tournée 2020 présente un batteur célèbre Kenny Aronoff (John Fogerty), bassiste Bryan Beller (ARISTOCRATS) et claviériste Rai Thistlethwayte (THIRSTY MERC) joindre Satriani à la guitare.

“Changement de forme” liste des pistes:

01. Changement de forme



02. Grande distorsion



03. Tout pour l’amour



04. Ali Farka, Dick Dale, An Alien And Me



05. Larmes



06. Poussière parfaite



07. 1980



08. Tous mes amis sont ici



09. Esprits, fantômes et hors-la-loi



dix. Étoiles tombantes



11. Attendre



12. Ici la rivière bleue



13. Hier, hier



