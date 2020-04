Joe Walsh s’invite à San Francisco

Joe Walsh était sur le point de suspendre sa carrière solo pour devenir membre de les Aigles lorsque son album live You Can’t Argue With A Sick Mind a été publié aux États-Unis le 10 avril 1976. Pour la base de fans que le guitariste avait constituée avec trois albums studio précédents, et son travail avant cela avec le James Gang et Barnstorm, c’était une célébration en direct de sa carrière à ce jour.

L’album était un enregistrement de l’émission de Walsh en novembre dernier au Civic Auditorium de San Francisco. La date unique a été filmée pour la série Rock Concert de Don Kirshner, créée par l’imprésario américain et diffusée à la télévision américaine entre 1973 et 1981.

Un 1975 inoubliable

Walsh avait connu une année 1975 chargée et mémorable. Il a marqué un autre album d’or aux États-Unis avec So What et a fait de nombreuses tournées au cours du premier semestre de l’année. En juin, il avait joué au célèbre concert au stade de Wembley auquel Elton John quelque peu controversé a fait ses débuts l’ensemble de son nouvel album de Captain Fantastic et Brown Dirt Cowboy et a été, par la plupart des comptes, éclipsé par une performance nostalgique de les garçons de la plage. Ce projet de loi comprenait également les vivaces de roche britanniques Stackridge.

La liste de set de Joe pour la date de Santa Monica incluait un clin d’œil à son James Gang Days dans «Walk Away», leur single le plus réussi, de l’album Thirds de 1971. Il a également inclus «Turn To Stone», qui faisait sa troisième apparition sur l’un de ses disques. Il est originaire de l’album Barnstorm, après quoi il a été relancé pour So What. Une autre chanson de ce LP studio actuel, “Help Me Through The Night”, figurant sur l’album live. Il a reconnu la nouvelle direction imminente de Walsh avec des chants invités de futurs camarades de bande Don Henley, Don Felder et Glenn Frey.

You Can’t Argue With A Sick Mind propose également une version live de la chanson qui reste probablement la plus connue du catalogue solo de Walsh, “ Rocky Mountain Way ”. Le rockeur par excellence est né de The Smoker You Drink, The Player You Get de 1973. . L’album live est monté au n ° 20 aux États-Unis et est devenu la première entrée du classement britannique de Joe, atteignant le n ° 28.

Puis les Eagles ont fait signe et un séjour à l’hôtel California était attendu. Mais peu de temps après ce vendeur de plusieurs millions de dollars, Walsh prouverait qu’il pouvait maintenir son statut de solo aux côtés de son appartenance au groupe, avec le succès énorme Mais sérieusement, Folks.

