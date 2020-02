Joel Katz, procureur de l’industrie de l’enquête de l’Académie de l’enregistrement

Les mémos internes de l’Académie de l’enregistrement repoussent les allégations de Deborah Dugan.

Selon une paire de mémos de la Recording Academy diffusés en interne qui ont été divulgués par Variety, les hauts responsables de l’organisation prennent un certain nombre de mesures pour traiter et enquêter sur les allégations de la PDG déchue, Deborah Dugan.

Tout d’abord, les notes de service (rédigées par Harvey Mason Jr., chef du conseil d’administration), indiquent que la Recording Academy a consulté un cabinet d’avocats tiers non affilié pour enquêter sur l’avocat Joel Katz, que Dugan accusait de harcèlement sexuel. Plus précisément, Dugan a fustigé Katz pour avoir tenté de l’embrasser lors d’un dîner. (Katz a contesté les allégations.)

Le nom du cabinet d’avocats et les progrès de l’enquête n’ont pas été divulgués.

Ensuite, les notes de service traitaient du fait que la Recording Academy embauche exclusivement des avocats externes et n’a pas de service juridique interne. Dugan a insinué que cet arrangement était révélateur de corruption, mais le texte cité affirmait que la Recording Academy utilise une variété de services juridiques pour répondre à son éventail de besoins professionnels et pour économiser de l’argent.

Les notes de service ont ensuite déclaré que des détails réfutant les allégations «complètement fausses» de Dugan seraient révélés en temps voulu, et qu’il serait imprudent de publier ces informations actuellement, compte tenu du procès en cours de Dugan.

Il a été allégué que les problèmes de performance au travail de Dugan et le fait d’être nommé dans une plainte officielle pour inconduite (par l’assistante Claudine Little) étaient les principales raisons de son licenciement.

Enfin, l’équité du processus de nomination aux Grammy a été défendue, de même que la manière dont les membres du Conseil ont voté. Un besoin de sensibilisation et de compréhension accrues du public à l’égard du processus de vote a été reconnu, mais l’intégrité fondamentale du système n’a pas été remise en question. Citant des sources au sein du conseil d’administration et des personnes ayant une connaissance directe de la question, Variety a indiqué que les cas de votes intéressés sont à la fois rares et discutables.

Il n’est notamment pas fait mention de l’allégation de Dugan selon laquelle l’ancien PDG de la Recording Academy, Neil Portnow, aurait commis un viol. Portnow a nié avec véhémence l’accusation, allant jusqu’à dire qu’une enquête indépendante menée par un tiers ne l’a reconnu coupable d’aucune faute. La police n’a pas enquêté sur l’incident présumé et aucun rapport de police n’a été déposé.

Au moment de la rédaction de cet article, Deborah Dugan n’avait pas répondu publiquement au rapport Variety. Certes, elle a largement évité le regard du public depuis qu’elle a fait le tour du talk-show avant le 62e Grammys. De plus, chacun de ses profils sur les réseaux sociaux est inactif depuis le 10 janvier.