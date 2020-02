Joel O’keeffe d’Airbourne rejoint Alice Cooper sur scène à Melbourne (vidéo)

AIRBOURNE guitariste / chanteur Joel O’Keeffe rejoint Alice Cooper sur scène le 14 février à Melbourne, en Australie, pour interpréter la chanson classique du légendaire rockeur “L’école est finie”.

Joel a dit: “Bordel de merde, je suis toujours en train de «L’école est finie» avec La Coop! Il est tellement courageux, je suis en admiration devant lui tous les soirs en essayant d’apprendre autant que possible de sa classe de rock ‘n’ roll avec laquelle il a tué l’Australie. Alors, quand il m’a demandé de me lever, j’ai naturellement dit: «Bon sang, oui. Je serais honoré, mec !, ‘tout en essayant de cacher le fait que j’explosais avec des nerfs de peur brûlants pour ne pas laisser tomber le Maître. Je me suis juste dit: ‘Joel, si tu fous même une seule note, ta tête se détache dans sa guillotine. “

Il a ajouté: “Si La Coop m’a demandé de guillotiner ma tête pour lui, je le ferais. J’ai le plus grand respect absolu pour le pionnier du rock’n’roll! “

AIRBOURNE entreprendra la première tournée nord-américaine à l’appui de son dernier album (et cinquième au total) “Boneshaker”, maintenant disponible via Spinefarm Records. La tournée de printemps débute le 20 avril à New York et se termine le 23 mai à Montréal. Le trek comprend des apparitions dans plusieurs grands festivals de rock, tels que Temple Sonique et Épicentre.

“Boneshaker” a été publié en octobre dernier via Spinefarm Records. La pochette du disque est une collaboration entre Matt Read de Combustion Ltd., et Sean Tidy de Design House Studio Ltd.

Avec la création de “Boneshaker”, AIRBOURNE a décidé de prendre le chemin plus audacieux; pour s’aligner avec le producteur de Nashville Dave Cobb, dont les crédits comprennent à la fois Chris Stapleton et “Une star est née” bande sonore.



