Joep Beving lance une version de luxe de «Henosis»

Le compositeur et pianiste de renom Joep Beving a publié une nouvelle version numérique de luxe de Henosis qui comprend quatre nouvelles pistes de piano solo. Henosis, le dernier volume de la trilogie d’albums de Joep Beving, marquant la fin d’une exploration spirituelle et philosophique intensément personnelle de quatre ans, est sorti l’année dernière. La nouvelle version de luxe comprend les pistes pour piano solo «Klangfall», «Orvonton», «Sol And Luna» et «Shepherd» que Joep a enregistrées sur son piano Schimmel bien-aimé.

«C’est mon voyage et ma recherche de compréhension»

«C’est mon voyage et ma recherche de compréhension», a expliqué Beving. «Je crois que les réponses sont beaucoup plus à l’intérieur. Donc, ce voyage, en quelque sorte, est aussi un voyage interne. Mon espoir est de donner aux gens un espace pour y rester pendant quelques minutes ou heures où ils sentent que les choses semblent être correctes, comme une reconnaissance qu’ils sont compris ou qu’ils peuvent simplement l’être. “

Joep Beving a connu un succès presque sans précédent dans le monde de la musique classique contemporaine. Il a reçu des millions de streams pour ses deux premiers albums Solipsism and Prehension (maintenant certifié Gold) et a fait de nombreuses tournées à travers le monde. Son premier album, Solipsism, enquête sur le soi et ses relations avec l’autre en essayant de montrer que nous avons une compréhension commune de ce que c’est que d’être humain. Pour Prehension Beving décrit le fait de réaliser qu’il avait dézoomé du niveau individuel au niveau du collectif. La hénose est la dernière étape, dans laquelle la destination de Beving est l’immensité du cosmos – ce grand vide noir – à la recherche de “la réalité ultime et le vide de l’esprit”.

«L’album le plus excitant et le plus polyvalent» de sa carrière

L’année dernière, Joep Beving a remporté un Edison Award – un prix annuel reconnaissant des réalisations exceptionnelles dans l’industrie de la musique – dans la catégorie néoclassique. Le jury a salué Henosis comme «l’album le plus excitant et le plus polyvalent» de sa carrière jusqu’à présent, une «expérience d’écoute intense» qui a marqué un «pas en avant» dans son son.

Joep Beving a commencé à composer en 2014 pour combattre son propre sentiment d’aliénation, dans l’espoir que sa musique résonne avec les gens et nous aide à comprendre à quel point nous sommes interconnectés. “Nous faisons tous partie d’une chose”, a-t-il noté. «Et donc nous devons nous aimer, nous aimer et ce monde que nous habitons. L’établissement de liens en tant qu’êtres humains renforce notre espèce. »La hénose fait cela et plus encore; il représente un voyage dans l’immensité du cosmos, dérivant toujours plus haut jusqu’à ce que vous oubliez que vous «êtes».

Avec cette nouvelle version de luxe de Henosis, Joep Beving espère que plus de gens le rejoindront dans son voyage, célébrant non seulement la vie dans toute sa splendeur, mais l’aspect communautaire de la musique et sa capacité à nous unir. Sa trilogie est peut-être complète, mais la puissance de sa musique pour nous toucher reste toujours aussi forte.

La Henosis de Joep Beving peut être achetée ici.