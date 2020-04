Joey Belladonna d’Anthrax partage un message de soutien pour l’équipage infecté par le coronavirus sur Uss Theodore Roosevelt

ANTHRAX chanteur Joey Belladonna et sa femme Krista Belladonna ont envoyé un message vidéo de soutien à l’équipage infecté par le coronavirus du USS Theodore Roosevelt.

Vendredi, 660 marins du porte-avions avaient été testés positifs pour le virus et sept avaient été hospitalisés. Il y a actuellement 4 865 membres d’équipage au total sur le navire, ce qui signifie qu’environ 13% de l’équipage sont désormais testés positifs.

Plus tôt dans la journée (dimanche 19 avril), Joey a tweeté: “À ceux à bord de @USSTheodoreRoosevelt, que nous avons visités en octobre dernier; amis, famille, tous militaires. Nous essayons depuis un certain temps de faire passer un message au navire. En raison de la mer ou d’événements récents, il n’a pas été possible. Mais il est maintenant entre leurs mains et il nous est demandé de le partager. “

Dans la vidéo de 36 secondes, Joey peut être entendu en disant: “Salut, c’est Joey Belladonna et Krista Belladonna ici, et je veux souhaiter le meilleur à tout le monde à bord du USS Theodore Roosevelt et à chaque membre des forces armées américaines. Je souhaite à tous ceux qui sont tombés malades une bonne santé et un prompt rétablissement complet. “

Krista a ajouté: “A tout le monde à bord de l’USS Theodore Roosevelt, nous attendons avec impatience le jour où le monde se sera rétabli et nous pourrons vous rendre visite à nouveau. vous pour votre dévouement et votre service. Sans vous, nous ne sommes rien. “

Joey “Je tiens à vous remercier beaucoup et que Dieu vous bénisse tous.”

Le navire est arrivé dans un port de Guam en mars et a depuis été gravement touché par le coronavirus.

Un membre d’équipage à bord de l’USS Theodore Roosevelt est récemment décédé des suites de COVID-19.

Sur NBCc’est “Today Show” Jeudi, secrétaire à la défense Mark Esper a révélé que plus de la moitié des marins infectés n’avaient jamais présenté de symptômes.

“Ce que nous avons trouvé sur les quelque 600 qui ont été infectés, ce qui est déconcertant, c’est que la majorité d’entre eux, plus de 350, sont asymptomatiques”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Cela a donc révélé une nouvelle dynamique de ce virus qu’il peut être porté par des personnes normales et en bonne santé qui ne savent absolument pas qu’elles le portent. ”



À ceux à bord @USSTheodoreRoosevelt, que nous avons visités en octobre dernier; amis, famille, tous militaires. Nous essayons depuis un certain temps de faire passer un message au navire. En raison de la mer ou d’événements récents, cela n’a pas été possible. Mais il est désormais entre leurs mains et il nous est demandé de le partager. pic.twitter.com/S7c9AfwRr8 – Joey Belladonna (@jbelladonna) 19 avril 2020

