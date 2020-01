Joey Kramer poursuit ses coéquipiers Aerosmith pour ne pas l’avoir laissé revenir dans le groupe

Mais que n’étions-nous pas amis? Dans l’histoire de la musique, il y a une très bonne quantité de groupes qui n’ont pas fini avec le pied droit. Plusieurs fois parce qu’ils se battent comme un grondement (tous contre tous), et d’autres fois parce qu’un membre est celui qui a des problèmes et doit partir (comme Dave Mustaine avec Metallica). Cependant, l’histoire de Joey Kramer et de ses collègues Aerosmith oscille entre la boutonnière et la bande dessinée.

L’histoire remonte quand ils ont annoncé que Aersomith sera honoré aux Grammy Awards ce week-end en tant que lauréats de la personne MusiCares de l’année 2020. Quelque chose qui, en théorie, devrait être une occasion de célébration pour les rockers vétérans, a plutôt conduit le batteur Kramer à poursuivre ses coéquipiers.

Joey Kramer, le batteur à vie d’Aerosmith, engage des poursuites judiciaires contre son groupe, les accusant de l’empêcher de participer aux festivités de ce week-end. Selon ce qu’il a discuté avec TMZ, Kramer dit qu’il a été contraint de prendre un court permis d’invalidité après avoir subi “des blessures mineures” au printemps dernier. Après son rétablissement, Steven Tyler et compagnie ont informé Kramer qu’il devait passer une audition s’il voulait jouer avec eux à nouveau pour montrer “qu’il peut jouer à un niveau approprié”.

De toute évidence, cette nouvelle n’aimait pas Joey Kramer, qui dans le procès, il dit que cela a causé “des répercussions importantes” qui l’ont emmené à l’hôpital et l’ont forcé à manquer les concerts de la résidence Aerosmith à Las Vegas. Il dit également qu’il devait ensuite payer à son remplaçant 20 000 $ par semaine pour les représentations de ces concerts.

S’ils croient que la chose se termine ici et qu’il s’agit d’une lance à moitié passée ce que Kramer dit que ses coéquipiers lui font, ils ont tort. Il s’avère qu’une fois que Kramer a accepté de passer une audition pour revenir avec eux, ils l’ont également effleuré pour son “manque d’énergie” lorsqu’il a touché. Ce qui a évidemment conduit le batteur à demander à un juge de forcer Aerosmith à lui permettre de retourner dans le groupe pour éviter des “dommages irréparables”. Voulez-vous y retourner? Comme il est à moitié évident qu’ils ne veulent plus que vous reveniez …