Joey Kramer se fait arrêter par un juge pour demander de rétablir immédiatement son adhésion à Aerosmith

Selon TMZ, un juge a statué contre Joey Kramer rejoindre AEROSMITH pour son prochain Grammy Awards performance.

Le juge du Massachusetts a déclaré que le batteur n’avait pas suffisamment de preuves convaincantes pour jouer avec ses camarades de groupe lorsqu’ils montaient sur scène pour le spectacle de remise des prix de dimanche, ainsi que pour celui de vendredi soir. MusiCares gala.

Dans sa décision, le juge a déclaré: “Étant donné que Kramer n’a pas joué avec le groupe depuis 6 mois et le manque de temps de répétition disponible avant les représentations à venir, Kramer n’a pas montré de ligne de conduite alternative réaliste suffisante pour protéger les intérêts commerciaux de la bande. “

Plus tôt cette semaine, Kramer poursuivi ses camarades de bande, affirmant qu’il ne peut pas jouer au Grammys.

Un membre original du légendaire groupe de rock, Kramer dernière représentation avec AEROSMITH en avril 2019 avant de subir ce qui a été décrit au tume comme une “blessure à l’épaule”. D’autres rapports ont indiqué qu’il s’était également blessé à la cheville.

Au cours des huit derniers mois, AEROSMITH a joué avec un batteur remplaçant, Kramerla technologie du tambour John Douglas.

Dans sa plainte de 16 pages déposée auprès du tribunal de l’État du Massachusetts, Kramer a déclaré que le handicap qu’il avait subi l’année dernière était mineur et a insisté sur le fait qu’il était prêt à retourner quelques mois plus tard dans la résidence “lucrative” de Las Vegas au MGM Resorts, ainsi que sur sa liste “d’activités du 50e anniversaire”.

Kramer a demandé une injonction pour rétablir immédiatement son appartenance au groupe.

“Dans l’état actuel des choses, la tentative de gel de M. Kramer est presque achevé et lui causera un préjudice irréparable s’il n’est pas réparé par ce tribunal “, a indiqué la plainte.

Après TMZ a rapporté mardi que Kramer avait intenté une action en justice contre ses camarades de bande, le batteur a publié une déclaration, disant qu’être “retiré de sa” place légitime sur scène pour célébrer ” AEROSMITHLe succès «est tout simplement faux».

AEROSMITH membres Steven Tyler (voix), Joe Perry (guitare), Tom Hamilton (basse) et Brad Whitford (guitare) a répondu plus tard à Kramer‘s costume dans une déclaration à People, disant Joey “n’a pas été capable émotionnellement et physiquement de se produire avec le groupe, de son propre aveu, au cours des 6 derniers mois. Il nous a manqué et nous l’avons encouragé à nous rejoindre plusieurs fois mais apparemment il ne s’est pas senti prêt à le faire . Joey a maintenant attendu le dernier moment pour accepter notre invitation, alors que nous n’avons malheureusement pas le temps de répéter Grammys la semaine. Nous ne lui rendrions pas service, à nous-mêmes et à nos fans de le faire jouer sans avoir suffisamment de temps pour se préparer et répéter. “

Une source proche du groupe a confirmé Gens cette Kramer a dû “tester” pour AEROSMITHLes performances de cette semaine, mais dit que c’était le résultat du batteur qui n’a pas assisté à plusieurs répétitions prévues.

“Ils l’avaient invité à revenir pendant les six derniers mois depuis qu’il était parti pour la situation médicale à laquelle il était confronté”, a expliqué la source. “Il a dit:” Oui, je viendrai répéter “et il ne s’est pas présenté. La veille du Grammys et MusiCares, il voulait être de retour. “

Selon la source, le groupe a ressenti Kramer “n’était pas capable” de jouer à un niveau auquel leurs fans étaient habitués après avoir écouté sa démo.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).