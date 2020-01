Joey Kramer se joint aux membres du groupe Aerosmith lors du gala-bénéfice de Musi Cares, mais ne se produit pas avec eux: vidéo, photos

Joey Kramer rejoint son AEROSMITH Les coéquipiers ont accepté le prix de la personne de l’année MusiCares 2020 hier soir (vendredi 24 janvier) au Los Angeles Convention Center.

Après l’avocat du divertissement Dina LaPolt a présenté le groupe comme le lauréat de la soirée (“Ce sont des frères. Ils se réfèrent les uns aux autres comme des frères et ils se battent même comme des frères”, a-t-elle dit), les cinq membres ont pris la scène, mais seulement Kramer et chanteur Steven Tyler parlait.

Tyler a déclaré au public: “N’oubliez pas que les gens ne deviennent vraiment intéressants que lorsqu’ils commencent à faire vibrer les barreaux de leurs cages. Et la meilleure façon de réaliser vos rêves est de vous réveiller.” Kramer alors remercié MusiCares, les fans, sa femme et l’industrie musicale avant de quitter la scène.

Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton et Brad Whitford puis fait ressortir Kramerest la technologie du tambour, John Douglas, pour des représentations de “Big Ten Inch”, “Rêver” et “Sweet Emotion”, après quoi ils ont été rejoints par Johnny Depp et Alice Cooper.

Ont également participé à l’événement Sammy Hagar, TRUC BON MARCHÉ, FOO FIGHTERS, Gary Clark Jr., Jonas Brothers et LeAnn Rimes, entre autres.

MusiCares fournit une assistance financière, médicale et personnelle aux musiciens dans le besoin. Depuis son lancement en 1989, MusiCares a distribué plus de 60 millions de dollars aux membres de l’industrie musicale dans le besoin.

le MusiCares gala a eu lieu deux jours après qu’un juge du Massachusetts a statué contre Kramer dans sa tentative de jouer avec AEROSMITH à deux Grammyévénements liés à ce week-end.

Après Kramer blessé à l’épaule l’année dernière, sa technologie de batterie a rempli pour quelques concerts pendant AEROSMITHrésidence à Las Vegas. Kramer a, cependant, effectué avec le reste de AEROSMITH en juillet au Twin Cities Summer Jam à Shakopee.

Quand Kramer est arrivé à un studio de répétition à Los Angeles plus tôt cette semaine pour jouer avec son AEROSMITH ses compagnons de bande, il a rencontré deux gardes de sécurité qui lui ont présenté ses excuses, qui l’ont informé que les quatre autres membres du groupe les avaient embauchés pour l’empêcher d’entrer dans le lieu.

Dans un rapport, Kramer a déclaré qu’il était “extrêmement déçu” de la décision du juge.

“Je savais que le dépôt d’une plainte était un peu une bataille difficile”, a déclaré le batteur. “Je peux garder la tête haute en sachant que j’ai fait la bonne chose – pour lutter pour mon droit de célébrer le succès du groupe que j’ai consacré la plus grande partie de ma vie à aider à construire.”



Voir ce post sur Instagram

#joeykramer parle à #musicares avec #aerosmith. Il était le seul à part #steventyler à avoir prononcé un discours.

Un post partagé par Lyndsey Parker (@lyndseyparker) le 24 janvier 2020 à 23h14 PST

. @Aerosmith sur scène maintenant avec @joeykramer! @MusiCares pic.twitter.com/vxCKHAUg26

– Eddie Trunk (@EddieTrunk) 25 janvier 2020

Aerosmith !!!!! https://t.co/M4qW8Lprao

– Eddie Trunk (@EddieTrunk) 25 janvier 2020

#MusiCares Aerosmith en direct au LA Convention Center, 50 ans de grande musique ont rejoint Alice Cooper et Johnny Depp sur scène. pic.twitter.com/n2RqPAEqnL

– E Hollywood (@ EHollywood17) 25 janvier 2020

Personne MusiCares de l’année Aerosmith #johnnydepp pic.twitter.com/gAwT9qGcPr

– さ の ば び っ ち Q 猫 (@Qsoneko_) 25 janvier 2020

#JohnnyDepp honorant Aerosmith au MusiCares Person of the Year le 24 janvier 2020 à Los Angeles, Californie.



Crédit à @muiricane pic.twitter.com/7ggCUaU6yZ

– Johnny Depp Love (@JohnnyDeppLoveo) 25 janvier 2020

#Johnny Depp ??? à MusiCares Person of the Year honoring Aerosmith, 24 janvier 2020 (? rakhi930) pic.twitter.com/bpz6ifLAoW

– ReemDepp (@ReemDepp) 25 janvier 2020

Astuce pas chère faisant Aerosmith “Rats In The Cellar”! Musicares à LA. https://t.co/GhGHmjft1d

– Eddie Trunk (@EddieTrunk) 25 janvier 2020



