Joey Tempest et Mic Michaeli enregistrent une version acoustique de «Walk The Earth» en soutien à «Médecins sans frontières»

Chanteur Joey Tempest et claviériste Mic Michaeli des hard rockers suédois L’EUROPE  ont enregistré une nouvelle version acoustique de “Marcher sur la Terre”, la chanson titre du dernier album du groupe. Tous les revenus générés par les vues et le partage de la chanson seront remis à un organisme de bienfaisance proche de L’EUROPE les cœurs, Médecins Sans Frontières – Médecins sans frontières, pour les aider dans leur lutte contre les coronavirus.

Tempête a déclaré à propos du clip: “En ces temps de difficultés pour nous tous, nous aimerions vous présenter une vidéo de la chanson-titre du dernier L’EUROPE  album, «Marcher sur la Terre», enregistré acoustiquement à la maison avec tous les revenus générés par les vues et le partage à donner à une œuvre caritative qui nous tient à cœur Médecins Sans Frontières – Médecins sans frontières, pour les aider dans leur lutte contre le coronavirus.

“C’était un choix naturel pour nous de soutenir Médecins sans frontières. Ils font un travail remarquable en première ligne dans plus de 70 pays à travers le monde.

“Nous pensons également que la chanson «Marcher sur la Terre» est bien adapté à ces circonstances. Bien que jouée d’une manière plus sombre, nous pensons que la chanson porte toujours le message humain de base de la survie, de l’esprit et de la persévérance dans cette époque très troublée.

“J’ai demandé Micro d’enregistrer une nouvelle version sur son piano à Stockholm. Il me l’a envoyé par e-mail et j’ai enregistré la voix dans mon home studio à Londres. C’était une façon de travailler intéressante et nous pourrions envisager de faire autre chose à l’avenir, peut-être avec les autres membres du groupe.

“Nous espérons que le plus grand nombre de personnes possible visionnera et partagera cette vidéo et nous ferons un don de tous les fonds générés à MSF. Vous pouvez bien sûr faire un don directement, il suffit de visiter Médecins sans frontières sur https://www.msf.org

“Reste en sécurité là-bas.”

“Marcher sur la Terre” a été publié en octobre 2017 via Enregistrements d’enfer et de dos (Musique de Silver Lining). Il a été enregistré au célèbre Abbey Road Studios à Londres avec Prix ​​Grammyproducteur gagnant Dave Cobb (RIVAL SONS, Shooter Jennings, Jason Isbell, Chris Stapleton).

L’EUROPE  a sorti six albums depuis sa réunification il y a 17 ans – “Partir du noir” (2004), “Société secrète” (2006), “Dernier regard sur Eden” (2009), “Sac d’os” (2012), “War Of Kings” (2015) et “Marcher sur la Terre”.



