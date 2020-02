John 5 dit que le nouvel album de Rob Zombie est «vraiment lourd» avec «des tonnes de crochets»

Jean 5 a parlé à Fusion de la station de radio WRIF de Detroit à propos Rob ZombieLe nouvel album studio tant attendu. Le disque sera provisoirement publié plus tard cette année via le nouveau label du rockeur emblématique, Dossiers d’explosion nucléaire.

“Cela fait un petit moment, et[[Rob]veut juste le sortir au bon moment “, a déclaré le guitariste.” Je suis tellement excité, car le disque est vraiment lourd. Je veux dire, j’ai le disque, et on le joue dans les coulisses – quand on se prépare, ou quelque chose comme ça, on va l’écouter. Et c’est lourd, et il a des tonnes de crochets.

“J’ai dit Rob avant, mais j’adore ZOMBIE BLANC, tu aimes ZOMBIE BLANC, et Rob a un certain grognement dans sa voix “, a-t-il poursuivi.” Sa voix est la même depuis – je ne sais pas quand; depuis qu’il a commencé. Mais c’est ce grognement. Et sa voix n’a pas changé depuis tout ce temps. Et il y en a tellement sur ce disque.

“Si quelqu’un dit:” Hé, voici des vieux ZOMBIE BLANC qui était censé être sur «Astro-Creep»“[lequatrièmeetdernier[thefourthandfinalZOMBIE BLANC album], ça sonne pareil parce que c’est Zombi – c’est juste qui il est. Et je ne peux pas attendre le record. Je suis vraiment enthousiaste.”

Septembre dernier, Rob Raconté NME que son nouvel album était “le meilleur album” qu’il ait jamais réalisé. C’est un album très gros, fou et complexe que je suis vraiment excité de pouvoir enfin sortir “, a-t-il déclaré.

On lui a demandé si c’était son préféré ZOMBIles disques sur lesquels il a joué, Jean 5 dit dit Revolver: “Eh bien, c’est certainement le plus musical, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de changements différents, et la structure est très peu orthodoxe, vous savez? Je dois faire attention parce que je sais que les gens vont prendre un petit extrait de ce que je ‘ je dis, donc nous irons avec un très lourd, accrocheur ROB ZOMBIE record.”

De retour en 2018, Jean 5 par rapport ROB ZOMBIEprochain album de LES BEATLES‘LP révolutionnaire “Bande du Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club”, disant que c’est “de loin le meilleur Zombi record qu’il a jamais fait. “Il a ajouté:” Beaucoup de gens disent: “Oh, c’est juste notre meilleur record”, et je ne dis pas cela. Tout ce que je dis est si honnête quand je fais des interviews. Je pense donc que c’est notre meilleur record. “

2016’s “Le distributeur de célébration de l’orgie satanique acide sorcière électrique” était le deuxième effort consécutif pour présenter Zombi et Jean 5 aux côtés du bassiste Piggy D. et batteur Poisson au gingembre.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).