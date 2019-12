John 5 dit que Mötley Crüe 'l'a tué en studio' pendant les sessions d'enregistrement de la bande originale de 'The Dirt'

Dans une récente interview avec Lana Morgan de Milwaukee 102.9 Le porc station de radio, ancien MARILYN MANSON et actuel ROB ZOMBIE guitariste Jean 5 a parlé de son implication dans la bande originale de MOTLEY CRUEest le biopic "La saleté", basé sur CRÜEde 2001 New York Times autobiographie à succès.

"Moi et Nikki (Sixx, MOTLEY CRUE bassiste) sont comme deux jeunes de 15 ans qui sont juste au téléphone vingt mille fois par jour et nous traînons tout le temps ", a-t-il dit (entendre l'audio ci-dessous)." Nous irons au centre commercial et nous allez faire du vélo et nous ferons des trucs ridicules comme ça. Et donc, bien sûr, nous aimons jouer de la musique ensemble, et oui, c'est ainsi que cela est arrivé – écrire de la musique pour 'La saleté'. Et ces chansons sont tueuses. "

Il a poursuivi: "Je suis tellement fier de faire partie de MOTLEY CRUE l'histoire… Et aussi, je veux dire, ces gars-là – Mick (Mars, guitare) et Nikki et Tommy (Lee, tambours) et Vince (Neil, chant) – ils l'ont juste tué aussi en studio; c'était, comme, une ou deux prises. C'est assez incroyable, c'est assez étonnant ce que sont les vrais professionnels. C'était vraiment incroyable. "

L'été dernier, Jean 5 était plein d'éloges pour Sixx, qu'il a appelé son «meilleur ami». Le guitariste a dit Outburn: "Nous nous aimons. Il m'a inspiré et m'a beaucoup appris sur la vie en général. C'est un auteur-compositeur, un parolier, un auteur phénoménal, tout. Il me dit toujours d'écouter ce livre audio ou de voir ce film. Il a un mariage heureux, vie heureuse, un groupe à succès qu'il a commencé à partir de zéro. Il est l'une des personnes les plus inspirantes. Il m'enverra tout le temps des SMS pour lire quelque chose ou essayer quelque chose. C'est merveilleux. C'est aussi un photographe phénoménal. Je me souviens qu'il m'avait dit qu'il allait reprendre des cours de basse et jouer avec ses doigts. Il était tellement dévoué. "

"The Dirt Soundtrack" dispose de quatre nouveaux MOTLEY CRUE chansons, y compris le single "The Dirt (Est. 1981) (feat. Machine Gun Kelly)", et CRÜEcouverture improbable de Madone's "Comme une vierge".

"La saleté", qui a fait ses débuts en mars Netflix, reste l'un des films musicaux les mieux notés par le public Tomates pourries, le service d'agrégation d'avis en ligne qui permet aux critiques et au public d'évaluer les films. Les critiques de cinéma ont été moins impressionnés par le film, qui compte actuellement 39% de critiques sur 70 avis sur Tomates pourries.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n'approuve ni ne garantit l'exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens "Signaler à Facebook" et "Marquer comme spam" qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu'à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l'action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de "masquer" les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de "bannir" les utilisateurs qui enfreignent les conditions d'utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l'utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur "interdit" ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l'utilisateur "interdit" ne seront visibles que par l'utilisateur et ses amis Facebook).