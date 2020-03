John 5 s’associe à Medicom Toy pour la figurine ‘Be @ Rbrick’

Ancien MARILYN MANSON et actuel ROB ZOMBIE guitariste Jean 5 s’est associé à Jouet Medicom libérer son propre Jean 5100% + 400% [email protected] ensemble.

“C’est un honneur de travailler avec Jouet Medicom et être capable de me transformer en mon propre cool [email protected] chiffre basé sur l’animation de mon «Zoinks! vidéo!” Jean 5 m’a dit. “C’est un rêve devenu réalité!”

le Jean 5100% + 400% [email protected] L’ensemble sera également accompagné d’une authentique carte autographe, personnellement signée par Jean 5et un fonctionnaire Jim Dunlop médiator spécialement conçu pour cette version.

Seuls quelques centaines de sets sortiront en dehors du Japon par Jean 5 le jeudi 12 mars à 9 h. TVP. Ces ensembles seront extrêmement limités, alors procurez-vous les vôtres avant qu’ils ne disparaissent.

En dehors du Japon, vous ne pouvez précommander le Jean 5 [email protected] ici.

Sur Jouet Medicom: Créé en 1996 sous le slogan “Faire les choses ce que nous voulons plutôt que le développement de produits basé sur le marketing” Jouet Medicom conçoit et produit diverses figures de personnages dans un large éventail de catégories de films, téléviseurs, bandes dessinées, jeux vidéo, etc. En 2000, la société a annoncé “Kubrick“qui est une figure de type bloc déposée. En 2001, la société a annoncé une figure de type bloc en forme d’ours”[email protected]“qui a collaboré avec divers artistes, marques, entreprises et personnages du monde entier.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).