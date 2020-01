John Baizley dit que le nouvel album de la baronne “Gold & Gray” est “All Soul, Atmosphere And Chaos”

Grèce “TV War” a récemment mené une entrevue avec le chanteur John Baizley de rockers de Savannah, Géorgie BARONNE. Vous pouvez regarder l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur BARONNEl’approche de l’écriture de chansons de leur dernier album studio, “Or et gris”:

John: “La façon dont nous avons fini par travailler sur ce disque était très souvent basée sur l’intuition et l’improvisation. Nous bloquons beaucoup. Beaucoup. Ce qui est intéressant, c’est que nous jouons de la musique technique, mais de la musique énergique et il y a un beaucoup d’équilibre entre la mélodie, l’harmonie et une sorte de quelque chose de plus chaotique et méchant. Nous avons en quelque sorte fait confiance aux idées que nous avons eues qui étaient intéressantes pour nous étaient de bonnes idées. Nous n’avons pas trop y penser. Nous n’étions pas trop analytiques. Nous avons écrit toute cette musique, cette musique folle qui était principalement basée sur nous jammer et ensuite une erreur serait commise ou quelque chose de drôle se produirait et nous garderions ça. Il y a pas mal de chansons sur cet album où la fin ou la début est tout simplement improvisé entièrement, ou, la dernière chanson du disque, «Soleil pâle», est une chanson à cent pour cent improvisée. C’était la différence entre cela et ‘Violet’, qui a été écrit et catalogué. Nous avons fait «Purple» de façon très scientifique. Nous avions toute la musique, nous avions toutes les paroles, nous avions toutes les chansons. L’idée en studio avec ‘Violet’ était de les jouer correctement et d’y mettre de l’âme, de l’énergie et de l’atmosphère. Avec ça, c’était juste de l’âme, de l’atmosphère et du chaos et nous avons réussi à transformer cela en chansons, ce qui est une manière très différente de l’aborder. “

Sur l’entrée d’un nouveau guitariste Gina Gleason sur “Or et gris”:

John: “La façon dont je l’ai abordé en tant que chef de groupe au fil des ans, alors que je peux être en charge ou responsable des débuts des chansons ou du contenu des chansons, tout le monde dans le groupe sait qu’ils mettent un quart de la chanson, ou 25 pour cent de ce qui est là. Il est devenu de plus en plus évident pour moi que nous avons vieilli en tant que groupe que la particularité du groupe n’a rien à voir avec moi en particulier, cela a à voir avec ce que nous faisons en tant que groupe. J’ai fait des allers-retours entre penser que les choses doivent être très démocratiques – c’est une chose collective, il faut juste avoir une vision. Ce qui est important dans cette ère moderne de la musique, c’est que le personnage transparaisse, c’est que les idiosyncrasies, les choses qui sont uniques à moi qui sont audibles, et les choses sont uniques à Gina, et pseudo [[Jost, basse]et Sébastien [[Thomson, tambours]passer, donc ça ne ressemble jamais à une seule personne qui écrit tout et à tout le monde qui exécute ces choses. Je ne sais pas quoi Gina fait; Je ne sais pas quoi pseudo fait; Je ne sais pas Seb fait. C’est un mystère pour moi. “

Si “Or et gris” est le plus “introverti” BARONNE album à ce jour:

John: “Oui. Et c’est quelque chose avec lequel je devais devenir plus à l’aise au fil des ans, réalisant, je pense, quelque part après le temps «Jaune et or» avait été libéré et j’avais traversé tout cela [2012 bus] chose accidentelle, j’ai commencé à réaliser que plus les chansons étaient fragiles, vulnérables, plus intimes étaient, plus elles étaient efficaces sur scène, même les grosses chansons de rock et les ballades et tout le reste, on avait toujours l’impression les chansons les plus efficaces, les chansons que nous avons le plus appréciées et les chansons que la foule a le plus appréciées étaient les chansons qui avaient le thème le plus exposé. Ce disque, à ce stade, je me rends compte des luttes que je traverse et de mon expérience dans ma vie et de ce genre de moments amers ou mélancoliques ou de la tristesse ou de la colère, de la douleur, c’est ce qui rend nos chansons bonnes. En quelque sorte en arrière, je me concentre sur toutes les choses négatives. Grâce à cette musique, j’ai pu prendre toutes ces expériences et les transformer en quelque chose qui m’est cher et édifiant et positif. “

S’il se sentira “libre” maintenant que “Or et gris” est le dernier BARONNE album pour utiliser une couleur dans son titre:

John: “Je pense que oui. Je pense qu’à ce stade, nous ne faisons pas – croyez-moi, quand je dis que c’est agréable d’avoir de la liberté à l’avance, cela ne veut pas dire que nous nous sommes déjà sentis confinés auparavant. C’est seulement pour dire que si nous continuons cette même progression, on aurait un peu l’impression que nous sommes devenus une direction singulière quand ce que nous avons choisi de faire et quel est notre objectif à travers notre musique, nous avons choisi de nous opposer à la linéarité, nous voulons rayonner du centre. le son de base et toutes ces sortes de styles et de textures différents et variés que nous utilisons tournent autour de cette chose centrale par opposition à «Nous voulons devenir plus gros et monter». C’est différent que ça. C’est plus “Impliquons tout le monde. Soyons plus ouverts à notre public. Partageons plus avec eux. Laissons-les partager plus avec nous.” C’est en quelque sorte la philosophie à ce stade. “

“Or et gris” a été publié en juin dernier via Abraxan Hymns.

BARONNE a publié son Grammy-nom quatrième album, “Violet”, en 2015.



