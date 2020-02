John Bush sur le prochain album de Armored Saint: “Nous avons écrit des chansons qui le portent à un tout autre niveau”

SAINT ARMÉ chanteur John Bush a parlé au “Shockwaves Skullsessions” podcast sur l’avancement des sessions d’enregistrement du nouvel album du groupe, prévu pour fin 2020 via Disques Metal Blade. Le suivi des années 2015 “Gagnez haut la main” est suivi avec un producteur / ingénieur vétéran Bill Metoyer et bassiste / producteur Joey Vera à la barre.

“Nous terminons toujours les parties musicales,” John dit (entendre le son ci-dessous). “Je chante toujours. La façon dont nous faisons beaucoup de démos, et nous l’avons depuis quelques années, et c’est vraiment très productif – Joey fera ces démos au son assez élaboré, faisant des choses avec des boîtes à rythmes et de la guitare et de la basse, puis l’enregistrera. Et puis j’irai chez lui et j’enregistrerai les versions de démonstration des voix. Mais quand nous le faisons, parfois avec des voix, vous capturez quelque chose sur une démo que vous ne pouvez même pas capturer sur un enregistrement, parce que c’est juste une chose de vibe. Alors quand j’entre et que je chante sur ces démos, je lui donne tout ce que j’ai. Et parfois, vous travaillez sur des parties, donc ça sonne un peu comme ça. Mais au final, j’espère en garder beaucoup, donc je n’ai pas à refaire beaucoup. Et c’est ce que nous faisons maintenant. Alors maintenant, nous allons revenir en arrière et refaire les choses que j’ai faites sur les démos, mais nous semblons garder beaucoup de choses. Évidemment, si quelque chose est faux ou que nous pouvons faire mieux, nous le faisons, mais parfois vous chanterez une section d’une chanson et elle a juste été capturée dans cette démo que vous n’aurez plus jamais à refaire, car elle est là. C’est ce que nous faisons avec le chant. Nous avons déjà fait la plupart du travail de guitare. Il fait encore des trucs de basse. Et nous espérons vers le 1er mars, nous le donnerons à Jay Ruston, qui a mixé le dernier disque, «Gagnez haut la main». Il va encore mélanger celui-ci. Il est incroyable. Et puis, il l’espère, il passera à un tout autre niveau. “

Buisson a continué en disant qu’il est “super fier” de la musique SAINT ARMÉ est en train de faire. “Nous avons écrit des chansons qui, je pense, l’amènent encore à un tout autre niveau”, a-t-il déclaré. “Il ne s’agit pas seulement de ressasser ce que nous avons fait sur les deux derniers records. Nous essayons toujours de grandir.

“La chose à propos de SAINT c’est que nous avons l’impression que nos limites sont illimitées et que nous pouvons faire ce que nous voulons “, a-t-il poursuivi.” Je fais toujours la blague que nous n’allons pas faire le SAINT ARMÉ disque folk, trip-hop metal; ce n’est pas ce que nous allons faire. Je ne vais certainement pas donner quelque chose aux fans et les faire dire: “Qu’est-ce que c’est que ça?” Mais en même temps, je veux contester notre base de fans. Je veux qu’ils puissent obtenir des trucs et dire: «Wow! Je dois disséquer un peu cela et le laisser pousser sur moi », puis une fois qu’ils le feront, je pense qu’ils seront époustouflés. Et c’est ce qui est satisfaisant pour moi, et c’est satisfaisant pour Joey – pour écrire des trucs qui ne sont pas que du vieux chapeau. Parce que ce n’est tout simplement pas assez bon. “

Parlant de la direction musicale du nouveau SAINT ARMÉ Matériel, John a dit: “Il y a beaucoup de choses différentes. Il y a, encore une fois, beaucoup de polyvalence et de diversité à travers la musique et les hauts et les bas. C’est un record, donc vous voulez beaucoup de pics et de vallées. Il y en a de très puissants, typiques SAINT ARMÉ des chansons de type headbanger, et puis il y a plus de choses de mauvaise humeur qui montrent l’étendue de notre style musical. Il y a beaucoup de trucs blues cool. Il y a une chanson qui s’appelle «Ma juridiction» qui a une sorte de bluesy qui sonne un peu AEROSMITH-y, et puis il y a une chanson qui s’appelle ‘Loup solitaire’ c’est vraiment cool et sonne très différent de quelque chose que nous avons fait auparavant. Je pense donc que les gens vont creuser. Je suis vraiment fier des chansons et j’ai hâte que les gens l’entendent. “

Selon John, la première vidéo de l’album sera probablement une piste intitulée “Debout sur les épaules des géants”. “C’est un peu une chanson plus longue, donc ce sera un défi”, a-t-il expliqué. “Mais c’est juste un air rad, et il a une telle ambiance radicale. Il a une intro cool de cornemuse. Il a beaucoup de changements de mauvaise humeur et un gros refrain. C’est donc ce que nous parlons de faire immédiatement – peut-être en mars. “

Plus récemment, Buisson et Vera ont travaillé sur une chanson intitulée “Injuste” que le chanteur décrit comme “une chanson plus lente, mais très, très morose. C’est un type de ballade différent, si vous voulez, pour SAINT ARMÉ. C’est génial “, a-t-il dit.

“Gagnez haut la main” a été publié en juin 2015 via Lame en métal.

SAINT ARMÉLa dernière sortie de l’album était un album live, “Carpe Noctum”, qui est sorti en février 2017.



