John Corabi met à nu la théorie selon laquelle les gouvernements connaissent le nouveau coronavirus depuis au moins un an

Ancien MOTLEY CRUE chanteur John Corabi a faussement suggéré que parce que son enfant Clorox la liste des produits “Coronavirus humain” sur le contenant, le nouveau coronavirus à l’origine de l’épidémie en Chine était déjà connu.

Hier soir (samedi 7 mars), Corabi a pris son Twitter partager une photo d’un conteneur de Clorox lingettes désinfectantes, avec les mots «Coronavirus humain» mis en évidence. Il a écrit dans un message d’accompagnement: “J’ai donc une question … Si le virus Corona est en train de devenir une réalité mondiale, comment dois-je Clorox des lingettes sur mon coach que j’ai achetées il y a un an qui indiquent clairement qu’elles tuent le coronavirus ..? Depuis combien de temps les gouvernements connaissent-ils ce virus? Juste une pensée. Quelque chose est hors d’ici. “

FactCheck.org a rejeté la suggestion que le nouveau coronavirus était déjà connu, expliquant qu’il existe de nombreux coronavirus humains, et divers Clorox et Lysol les produits ont été testés contre une souche qui cause le rhume.

Bien qu’il s’avère que ces produits seraient probablement efficaces contre le nouveau virus, connu sous le nom de nouveau coronavirus 2019, ce n’est pas parce que l’une ou l’autre société avait une connaissance préalable du virus.

Clorox et Lysol ont mis en place des pages FAQ sur le coronavirus indiquant que leurs produits ont “démontré une efficacité contre des virus similaires à COVID-19”, la nouvelle souche de coronavirus identifiée pour la première fois lors d’une enquête sur une épidémie à Wuhan, en Chine.

Plus de 3 400 personnes sont décédées dans le monde et plus de 101 000 ont été infectées par le nouveau coronavirus, selon CNN.

Selon le Centres de contrôle et de protection des maladies (CDC), le coronavirus se propagerait principalement de personne à personne – entre des personnes qui sont en contact étroit les unes avec les autres (à environ six pieds), et par des gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent atterrir dans la bouche ou le nez des personnes à proximité ou éventuellement être inhalées dans les poumons.

L’agence recommande aux gens d’éviter les «contacts étroits» avec quiconque présente des symptômes pseudo-grippaux.

Les estimations préliminaires suggèrent que le taux de mortalité associé au COVID-19 se situe entre un et deux pour cent, ce qui est supérieur au taux de mortalité moyen associé aux souches de grippe saisonnière, à environ 0,1 pour cent.



J’ai donc une question … Si le virus Corona est en train de devenir une réalité mondiale, comment puis-je avoir des lingettes Clorox sur mon coach que j’ai acheté il y a un an qui indiquent clairement qu’il tue le coronavirus ..? Depuis combien de temps les gouvernements connaissent-ils ce virus? Juste une pensée. Quelque chose est hors d’ici. pic.twitter.com/toKmvtB7Bd

– John Corabi (@ Crablegs59) 8 mars 2020



Mots clés:

john corabi

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).