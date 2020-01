John Dolmayan de System Of A Down et M. Shadows de Avenged Sevenfold s’associent pour la vidéo de ces hommes gris

Le samedi 18 janvier, SYSTEM OF A DOWN le batteur John Dolmayan filmé un nouveau clip pour son CES HOMMES GRIS projet. La piste, qui présente une apparence d’invité par AVENGED SEVENFOLD chanteur M. Shadows, apparaîtra sur CES HOMMES GRISLe prochain album de reprises, qui doit sortir plus tard dans l’année.

Dolmayan a pris son Twitter pour partager quelques photos de la séance vidéo et écrit dans une légende d’accompagnement: “Quelques superbes photos d’hier @avengedsevenfold @thesegreymen”

John a parlé CES HOMMES GRISLP à venir lors d’un récent épisode de “Boissons avec Johnny”, l’émission télévisée sur Internet animée par AVENGED SEVENFOLD bassiste Johnny Christ. Il a dit: “C’est très amusant. J’ai travaillé avec des gens vraiment sympas … Encore une fois, je n’essaie pas de créer quelque chose pour rivaliser avec SYSTÈME. Je le fais juste parce que j’aime jouer de la musique. Je ne suis pas un auteur-compositeur, mais je peux arranger les chansons. J’ai donc arrangé ces chansons d’une manière que je trouvais intéressante et j’ai écouté des chansons que je pensais peut-être qu’il y avait un manque. Ou que ferais-je si je jouais cette chanson? Que ferais-je si on me présentait cette chanson? “

Dolmayan a d’abord annoncé la formation de CES HOMMES GRIS en 2014, promettant à l’époque que le projet produirait un album et une tournée de reprises étoilées.

CES HOMMES GRISLe premier album de ‘était à l’origine censé inclure de nouvelles interprétations de chansons d’artistes tels que RADIOHEAD, OUTKAST, DAVID BOWIE et bien d’autres, enregistrés par un groupe de joueurs all-star dirigé par Dolmayan et son collaborateur James Hazley, anciennement du groupe FANTÔME COCKEY. Parmi les autres invités qui devraient apparaître sur le disque figurent Dolmayanc’est SYSTEM OF A DOWN camarade de groupe Serj Tankian (sur David Bowiec’est “Homme d’étoiles” et TÊTES PARLANTES” “Route vers nulle part”) et RAGE CONTRE LA MACHINE guitariste Tom Morello.



