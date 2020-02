John Dolmayan: «Il y a toujours eu un dysfonctionnement» dans le système d’un down

SYSTEM OF A DOWN le batteur John Dolmayan, qui fait actuellement la promotion de son “Ces hommes gris” album solo, a parlé à SiriusXMc’est “Nation du Tronc” sur les tentatives de blocage du groupe pour enregistrer un suivi de son “Mezmerize” et “Hypnotiser” LPs, sorti en 2005.

“La réalité est qu’aucun de nous ne devrait avoir le temps de faire d’autres projets.” John m’a dit. “Nous devrions être tellement concentrés sur le groupe et travailler sur le groupe et explorer nos talents en son sein, faire de la musique que les gens peuvent écouter dans les limites de SYSTEM OF A DOWN que nous ne devrions pas avoir de temps pour autre chose. Je ne devrais pas avoir le temps d’être ici [giving this interview] maintenant.”

Demandé pourquoi SYSTÈME n’a pas pu sortir de nouvelle musique depuis une décennie et demie, John dit: “Pourquoi les mariages se séparent? Pourquoi les amitiés que vous avez depuis 20 ans se dissipent? Cela arrive juste. Surtout quand vous parlez de quatre individus qui ont un esprit artistique, vous allez avoir des failles.

“En bout de ligne, plus vous grandissez en tant que groupe, plus les gens vous disent à quel point vous êtes formidable dans le groupe et comment votre rôle est le rôle le plus important, et certaines personnes écoutent un peu plus que d’autres et deviennent séduites par leur propre les idées et le genre de choses doivent avoir une identité en dehors du groupe, et les autres non, “a-t-il poursuivi. “C’est juste la ligne de fond. Et puis vous avez également la progression naturelle des gens où ils ont tendance à croître à leur manière. Nous avons quatre membres très distincts dans SYSTÈME… Nous sommes très différents – ni meilleurs ni pires; juste différent… Donc, je pense que c’est naturel pour certains groupes de faire ça et de se mettre à leur manière. Et c’est ce que je pense que nous avons fait. “

Pressé de savoir si le dysfonctionnement au sein SYSTEM OF A DOWN est quelque chose qui existait depuis le début ou s’il s’est développé avec le succès du groupe, Dolmayan a déclaré: “Je ne peux pas parler de la formation d’origine, parce que j’étais un membre en retard – je suis le plus récent gars du groupe. Trois ans [after the band formed], J’ai rejoint. Oui, il y a toujours eu un dysfonctionnement. J’étais ami avec les gars avant d’être dans le groupe, et c’était là alors. Mais comme tout le reste, plus vous avez d’argent et de renommée, plus cela devient compliqué. Et je sens que vous perdez en quelque sorte cette mentalité qui vous a amené là-bas, qui est nous contre eux.

“Je ne suis pas le premier à le dire”, a-t-il ajouté. “C’est la même chose qui se produit dans chaque groupe. Avant, c’était nous contre tout le monde:” Nous avons quelque chose à prouver. Nous allons diffuser notre musique. Nous nous débattons. Nous sommes fauchés. Quoi on va faire de notre vie si ça ne marche pas? Et ce genre de défis, c’est ce qui rend l’épée résolue; c’est ce qui la rend forte. Et puis quand vous n’avez pas ces choses, vous devez trouver des motivations différentes pour avoir encore ce feu. Sinon, vous devenez simplement un plus grand -cette bande. “

le Serj Tankiantenue en tournée a fait des tournées intermittentes depuis la fin de son hiatus en 2011 mais n’a pas encore enregistré de nouvelle musique.

En 2018, guitariste Daron Malakian accusé publiquement Tankian de ne pas vouloir enregistrer, avec Tankian répondre à ces problèmes créatifs et financiers avec Malakian conduit à l’impasse. Dans un message sur Facebook, Tankian a écrit cela Malakian voulait contrôler SYSTÈMEdu processus créatif, prenez plus d’argent pour l’édition et soyez le seul membre du groupe à parler à la presse.

SYSTEM OF A DOWN fera équipe avec KORN et FOI PLUS pour deux spectacles au stade Banc Of California à Los Angeles, Californie en mai.

Crédit photo: Greg Watermann



