John Dolmayan n’est “ même pas sûr ” qu’il veut créer un nouveau système d’album en bas: “ C’est juste tellement de drame et de taureaux ** T ”

SYSTEM OF A DOWN le batteur John Dolmayan, qui fait actuellement la promotion de son “Ces hommes gris” album solo, a parlé à Dean Delrayc’est “Laissez parler” podcast sur les tentatives bloquées du groupe d’enregistrer un suivi de son “Mezmerize” et “Hypnotiser” LPs, qui est sorti en 2005. A demandé s’il avait été question de faire de la nouvelle musique avec SYSTÈME, John dit (entendre l’audio ci-dessous): “Je trouve cela très peu probable. Je ne suis même pas sûr de vouloir le faire. C’est juste tellement de drame et de conneries. À bien des égards, je suis juste au-dessus. Parce que je Je me suis battu très dur pour nous faire faire un album au cours des 15 dernières années. Plus que quiconque, j’appelais les gens, “Rassemblons-nous. Mettons les egos de côté. Rencontrons. Tout ce qu’il faut. allons dans le studio et voyons ce qui se passe. Je ne pouvais tout simplement pas le faire. J’ai échoué. “

Il a ajouté: “Les relations se rompent tout le temps. Et c’est avec une seule personne. Essayez de l’avoir avec quatre.”

Pressé de savoir si le chanteur Serj Tankian et guitariste Daron Malakian sont principalement à blâmer pour SYSTEM OF A DOWNl’incapacité d’aller de l’avant avec un nouvel album, John a déclaré: “Ce n’est pas seulement Daron et Serj. Il faut quatre personnes pour faire ce groupe, et il faut quatre personnes pour le défaire. Je pense que nous sommes tous à blâmer. Je pourrais juste blâmer Daron et Serj, parce que, franchement, ils sont les principaux auteurs-compositeurs, il est donc facile de les blâmer. Mais ce n’est pas seulement leur faute. C’est en grande partie de leur faute, mais ce n’est pas seulement de leur faute. “

Dolmayan également discuté SYSTEM OF A DOWNest en tournée et ce que cela a été de voyager avec ses camarades de groupe qui ne voient pas toujours les choses du même œil.

“Tout le monde fait à peu près sa propre chose, mais c’est comme ça depuis le premier jour, donc ce n’est pas comme ça qui a changé”, a-t-il déclaré. “Pour moi, c’est très étrange, où nous pouvons mettre nos différences de côté pour partir en tournée – nous passons un bon moment sur scène, nous nous amusons en tournée – et puis je dis:” D’accord, eh bien, vous pouvez le mettre de côté pour cela, mais vous ne pouvez pas le mettre de côté pour [this]. ‘

“Écoutez, je suis aussi confus que les autres”, a-t-il dit, en revenant sur pourquoi SYSTEM OF A DOWN n’a pas sorti de nouvelle musique. “Je suis plus frustré que tout le monde. Parce qu’en fin de compte, c’est ça – c’est le travail de ma vie. Et autant que j’ai aimé faire l’album de reprises, et je suis content que les gens creusent il – il obtient une assez bonne réponse – et c’était très amusant à faire, mais je ne veux pas avoir le temps de faire un album de reprises. Je veux être tellement immergé dans SYSTEM OF A DOWN et le processus créatif de SYSTEM OF A DOWN qu’il n’y a même pas le temps pour moi de le faire. “

En 2018, Malakian accusé publiquement Tankian de ne pas vouloir enregistrer, avec Tankian répondre à ces problèmes créatifs et financiers avec Malakian conduit à l’impasse. Dans un message sur Facebook, Tankian a écrit cela Malakian voulait contrôler SYSTÈMEdu processus créatif, prenez plus d’argent pour l’édition et soyez le seul membre du groupe à parler à la presse.

L’année dernière, Serj Raconté Pierre roulante que la diffusion publique de son différend avec Daron n’a plus ouvert de conversations sur SYSTÈME‘est l’avenir. “Je pense que cela a libéré beaucoup de tension et de négativité”, a-t-il déclaré. “Tout est devenu plus public et ouvert, et c’est tout. Il n’y a plus eu de discussions.”

SYSTEM OF A DOWN a joué quelques émissions en direct en mai dernier, y compris les premières places à Columbus, Ohio Temple Sonique festival et Chicago Open Air.

Le groupe devait jouer un certain nombre de festivals européens cet été, mais tous ces spectacles semblent avoir été annulés en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde.



