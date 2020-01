John Dolmayan sur le manque de nouveau système de musique en duvet: «Ce n’est pas quelque chose qui est sous mon contrôle»

SYSTEM OF A DOWN le batteur John Dolmayan a une fois de plus exprimé sa frustration face aux tentatives bloquées d’enregistrer un suivi du groupe “Mezmerize” et “Hypnotiser” albums, qui sont sortis en 2005. Parler à Kerrang du Royaume-Uni! magazine sur SYSTÈMEest incapable de faire de la nouvelle musique, John dit: “Malheureusement, ce n’est pas quelque chose que je contrôle. Je voulais faire un album en 2007 … et 2009 … et 2012 … et 2015 … et 2018, et nous aurions fait un album maintenant si cela ne tenait qu’à moi Tant que nous faisions de la musique que nous pensions être de la même qualité, il n’y avait aucune raison d’arrêter de faire des disques, mais tout le monde dans le groupe ne partage pas mon état d’esprit pour une raison quelconque.

“J’ai dit dans le passé que nous devions mettre nos ego de côté en ce qui concerne ce genre de choses”, a-t-il poursuivi. “Nous avons commencé en tant que groupe qui se débattait; aucun d’entre nous n’avait de l’argent, et nous avons essayé de le faire, non pas parce que nous voulions de l’argent mais parce que nous avions une passion pour ce que nous faisions. nous assez d’argent pour survivre ou devenir multimillionnaires, tout ce qui nous a fait gagner notre vie en tant qu’artiste, c’est ce que nous recherchions. L’erreur que beaucoup d’entre nous font est que vous commencez à croire le battage médiatique sur vous-même croyez à quel point vous êtes merveilleux et tout ce que vous faites est de l’or. Si vous écoutez vos fans sur Instagram, vous pouvez vous rendre fou, car la grande majorité vous dit à quel point vous êtes génial, mais il y en a d’autres qui vous disent que vous êtes de la merde. Une fois que vous commencez à croire quelqu’un d’autre que vous-même, vous avez déjà perdu et vous ne pouvez pas vous remettre de cela.

“Pour quelque raison que ce soit, SYSTEM OF A DOWN a fait un très bon travail pour s’y mêler à notre manière “, at-il ajouté.” Mais nous ne sommes pas seuls; OUTIL a fait un très bon travail pendant longtemps, et RAGE CONTRE LA MACHINE a fait un travail fantastique depuis que nous sommes un groupe. “

Lorsqu’on lui demande s’il pense que sa réalisation que ses projets parallèles et ceux de ses camarades de groupe ont tous été “médiocres” par rapport au “vaisseau-mère” finira par les unifier tous pour créer à nouveau ensemble, John a répondu: “C’est juste la réalité de la vie. Les gens ne peuvent pas se ressaisir et ne peuvent pas sortir de leur propre chemin. Peut-être qu’ils sont bouleversés par quelque chose qui s’est passé il y a 20 ans, ou peut-être qu’ils veulent créer un nouveau raison d’être bouleversé. Quoi qu’il en soit, c’est ce que c’est. À un certain point, vous passez à d’autres choses. Si vous sortez avec une fille, vous êtes amoureux d’elle et vous voulez l’épouser mais elle ne le fait pas t vous aime, vous devez passer. “

De retour en 2018, SYSTÈME guitariste Daron Malakian chanteur accusé publiquement Serj Tankian de ne pas vouloir enregistrer, avec Tankian répondre à ces problèmes créatifs et financiers avec Malakian conduit à l’impasse. Dans un message sur Facebook, Tankian a écrit cela Malakian voulait contrôler SYSTÈMEdu processus créatif, prenez plus d’argent pour l’édition et soyez le seul membre du groupe à parler à la presse.

SYSTEM OF A DOWN a joué quelques émissions en direct en mai dernier, y compris les premières places à Columbus, Ohio Temple Sonique festival et Chicago Open Air.

Le groupe donnera un certain nombre de concerts européens en 2020, y compris au Finland’s Provinssi et de l’Allemagne Bague Rock Am festivals.

Dolmayan sortira son premier album solo, “Ces hommes gris”, le 28 février.

