John Fogerty organise un spécial SiriusXM avec ses fils

Au cours des dernières semaines, John Fogerty et ses enfants ont diverti les fans de Creedence Clearwater Revival en interprétant les favoris du catalogue du groupe. Maintenant, les fans peuvent obtenir encore plus de l’artiste légendaire avec une nouvelle spéciale SiriusXM, appelée The Fogerty Rockin ‘Family Hour, diffusée aujourd’hui à 16h00 HNE sur Classic Vinyl (canal 26).

The Fogerty Rockin ’Family Hour sur Sirius XM Classic Vinyl Channel 26. Diffusion de la maison avec John et ses fils, @ShaneFogerty & @TylerFogerty. Branchez-vous sur le lundi 20 avril à 16 h. Diffusez gratuitement maintenant sur @SIRIUSXM pic.twitter.com/51LXgzbbPl – John Fogerty (@John_Fogerty) 19 avril 2020

L’auteur-compositeur-interprète primé aux Grammy Awards a créé le “Fogerty’s Factory” Série YouTube plus tôt ce mois-ci, dans laquelle le chanteur du CCR et sa famille interprètent des airs classiques de Creedence depuis leur home studio. Les épisodes précédents ont présenté des interprétations de «Down On The Corner» et «Lodi», tandis que la semaine dernière, la famille a même recréé la célèbre photo de couverture de Cosmo’s Factory de CCR. John a tweeté l’image à ses fans, écrivant: «Pendant cette pandémie, nous avons recréé la couverture de l’album emblématique de Cosmo’s Factory en collectant des éléments dans la maison, y compris le Kustom Amp qui a été joué à Woodstock – avec Bob Fogerty en tournage de cette couverture. ! “

Pour le spécial SiriusXM d’aujourd’hui, Fogerty répondra à des questions sur sa vie et sa carrière, tandis que lui et ses fils, Tyler et Shane, interpréteront les classiques de Creedence Clearwater Revival. Les frères suivent chacun les traces musicales de leur père – ils font face au groupe de rock psychédélique Hearty Har, tandis que Shane fait également partie du groupe régulier de son père.

«Dans le climat actuel de« rester à la maison »que nous vivons tous, ma famille et moi sommes heureux de nous réunir et de faire participer les auditeurs de SiriusXM à une heure spéciale de musique, de conversation et de plaisir en famille», a déclaré Fogerty dans un communiqué. . “La musique a un moyen d’unir et de réconforter les gens dans les moments les plus sombres et nous espérons que ce spécial apportera un peu de lumière de notre maison à la vôtre”.

En plus d’être diffusée sur Classic Vinyl, The Fogerty Rockin ‘Family Hour sera également diffusée sur le volume de SiriusXM (canal 106), tandis que du contenu exclusif sera disponible sur l’application SiriusXM. Même ceux qui ne sont pas actuellement abonnés à SiriusXM peuvent profiter du spectacle. Le géant de la radio par satellite rend ses chaînes gratuites au public sur l’application SiriusXM et les appareils connectés jusqu’au 15 mai.

