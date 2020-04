John Fogerty présente CCR Classic, «Lodi», avec ses enfants

John Fogerty a profité de moments de qualité en famille dans son home studio tout en s’isolant au milieu du coronavirus. Aujourd’hui, dans le deuxième opus de ce qu’il appelle, “Cosmo’s Factory / Fogerty’s Factory”, le chanteur de Creedence Clearwater Revival et ses trois enfants ont interprété leur propre interprétation du single classique de 1969 du groupe, “Lodi”.

La vidéo présente les fils de Fogerty, Shane et Tyler (respectivement à la basse et à la guitare acoustique), ainsi que sa fille Kelsy, qui dirige également la guitare acoustique. Fogerty a joué de la guitare électrique et a chanté la chanson, qui raconte l’histoire d’un musicien de fond en comble qui n’a plus d’argent sur la route et, comme le disent les paroles, est “Stuck in Lodi again”. La chanson, issue du troisième album studio de CCR, Green River, semble particulièrement appropriée en cette période de quarantaine.

Dans une interview avec Rolling Stone, Fogerty a déclaré: «Je pense qu’il est important que nous ne tenions plus les choses pour acquises», à propos de ces temps sans précédent. «Ma fille Kelsy, qui est un lycéen et qui manque tellement – son bal de promo, son diplôme – nous l’a dit hier. À droite, Kelsy! Si quelque chose de bon en sort, c’est que je passe du temps avec ma famille à faire de la musique, à répandre l’amour à travers la musique. “

Les fils de Fogerty, quant à eux, suivent les traces musicales de leur père légendaire. Shane et Tyler jouent tous les deux devant le groupe de rock psychédélique Hearty Har, tandis que Shane fait également partie du groupe régulier de son père.

Plus tôt ce mois-ci, le quatuor familial a débuté ses sessions «Cosmo’s Factory / Fogerty’s Factory», avec une performance du single du groupe, «Down On The Corner», de Willy And The Poor Boys de 1969. Les Forgertys ont également recréé la célèbre photo de couverture de Cosmo’s Factory, que John a tweeté à ses fans aujourd’hui, en écrivant: «50 ans plus tard … ‘FOGERTY’S FACTORY!’ Pendant cette pandémie, nous avons recréé la couverture de l’album emblématique de Cosmo’s Factory en collectant des éléments autour de maison, y compris le Kustom Amp qui a été joué à Woodstock – complet avec Bob Fogerty tournage de cette couverture! “

Plus récemment, Fogerty joué quelques chansons de chez lui pour la série IGTV «In My Room» de Rolling Stone, tout en regardant vers l’avenir, l’artiste devrait jouer une résidence de neuf jours au Wynn Hotel de Las Vegas en novembre, où il interprétera des succès de sa carrière de 50 ans. .

