John Frusciante, qui a été le guitariste occasionnel des Red Hot Chili Peppers, rejoint le groupe, selon un article sur le compte Instagram officiel du groupe. Le poste a également annoncé le départ de Josh Klinghoffer.

Klinghoffer avait été le guitariste du groupe au cours de la dernière décennie. Dans le post, ils l'ont appelé «un beau musicien que nous respectons et aimons». Ils ont ajouté qu'ils étaient «profondément reconnaissants de notre temps avec lui et des innombrables cadeaux qu'il a partagés avec nous».

Frusciante a initialement rejoint le groupe à l'âge de 18 ans en 1988 après la mort du premier guitariste du groupe, Hillel Slovaque, d'une overdose d'héroïne. Frusciante est resté avec eux jusqu'en 1992. Il est ensuite revenu en 1998, cette fois-ci jusqu'en 2009. Tous ensemble, il a participé à cinq albums studio, dont:

Lait maternelBlood Sugar Sex MagikCalifornicationPar le cheminStadium Arcadium

C'est pendant la tournée du groupe en soutien à Blood Sugar Sex Magik que Frusciante a quitté le groupe pour la première fois. Après son départ pour la deuxième fois, le groupe l'a remplacé par Klinghoffer, qui avait été le guitariste suppléant du groupe en tournée.

Le groupe accueille à nouveau Frusciante pour la troisième fois «avec beaucoup d'enthousiasme et de cœur.»

Pour les fans désireux de revoir Frusciante avec le groupe, ils auront au moins deux opportunités dans l'année à venir. Le groupe se produira le 15 mai lors du Hangout Festival à Gulf Shores, en Alabama et le 24 mai au Boston Calling Music Festival.

Les Red Hot Chili Peppers ont été formés en 1983 par le slovaque et trois de ses amis du secondaire: le chanteur Anthony Kiedis, le bassiste Flea et le batteur Jack Irons. Le groupe basé à Los Angeles a ensuite vendu 80 millions de disques et sécurisé une chaîne de records.

Le groupe a également remporté six Grammy Awards et a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2012.