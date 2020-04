John Frusciante sort son nouvel album solo sous le pseudonyme de Trickfinger

John Frusciante n’a pas laissé son retour au Red Hot Chili Peppers gêner sa production solo. Quelques mois seulement après avoir annoncé son intention de rejoindre le groupe de Los Angeles, le guitariste est venu avec l’annonce de la sortie de son nouvel album solo sous son surnom Trickfinger. Son nouvel album est nommé Regardez en bas, voyez-nous, et il est passé par Evar Records.

Sorti le 31 mars, Look Down, See Us, se compose de quatre morceaux de musique acid house. Ses morceaux conservent la ligne électronique qu’il a montrée à Trickfinger II en 2017, mais étant légèrement plus expérimental. Pour le moment, vous pouvez écouter ces nouvelles chansons sur la page Bandcamp.

Pour tous les mélomanes du guitariste des Red Hot Chili Peppers, ils devraient savoir que Look Down, See Us est le premier album de trois qu’ils ont prévu de sortir. Un album de suivi intitulé She Smiles Parce qu’elle appuie sur le bouton sortira le 3 juin. Un troisième LP sans titre de Frusciante suivra plus tard dans l’année.

5 collaborations qui montrent que John Frusciante est plus que les Red Hot Chili Peppers

Les trois albums sont publiés par le nouveau label de Frusciante, Evar Records, qu’il a fondé avec sa petite amie, Marcia Pinna. Chez Bandcamp, Evar Records se décrit comme «Un label électronique expérimental qui met l’accent sur le genre en défiant les espaces musicaux hybrides transitoires avec de la musique pour le cerveau et le corps». Et même si cela semble un peu fou, la description est assez précise même pour la même musique que Frusciante fait comme Trickfinger.

Quant à leur travail avec les Red Hot Chili Peppers, bien que leurs tournées soient actuellement suspendues par le coronavirus, le groupe écrit déjà son nouvel album avec Frusciante. Cela a été confirmé par le batteur Chad Smith dans une interview pour Rolling Stone.

Regardez en bas, voyez-nous par Trickfinger