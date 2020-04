John Herndon de Tortoise annonce son premier album et partage une nouvelle chanson: écouter

A Grape Dope est le surnom de batteur, producteur et membre fondateur de Tortoise John Herndon. Et, pour la première fois, il sort un LP solo. Le disque, Arthur King présente A Grape Dope: Backyard Bangers, sortira le 5 juin via Dangerbird. Herndon a également partagé la nouvelle chanson “Puppet Clubbing” avec un visuel présentant son animation. Regardez ci-dessous.

Dans un communiqué de presse, Herndon a décrit les Backyard Bangers comme «un collage de sons – trouvé et enregistré à divers endroits et de diverses manières, puis collé avec un certain rythme, un certain espace, une mélodie, une harmonie, un bruit». Il a poursuivi: «J’espère que cela se lit comme une tranche de ma collection de disques – hip-hop, punk, disco jazz, métal, bruit, house, techno, comédie, divers autres.»

Le dernier album studio de John Herndon avec Tortoise était The Catastrophist de 2016. Lisez à propos de Tortoise dans “Yearbook: Beyond Rock — The Heyday of Chicago’s 90s DIY Scene”.

