John Joseph de Cro Mags dit que «personne ne s’attaque au vrai problème» de la pandémie de coronavirus

CRO-MAGS chanteur John Joseph dit que “personne ne s’attaque au vrai problème” avec la pandémie de coronavirus en plein essor dans le monde – que manger des animaux est mauvais pour la santé humaine.

Joseph, qui est également un auteur, triathlète Ironman et partisan d’un mode de vie végétalien et propre, a fait son commentaire en réponse à des informations selon lesquelles le virus aurait pu initialement se propager à partir d’un marché de gros à Wuhan, en Chine, où des vendeurs ont légalement vendu des animaux vivants de cale dans des quartiers étroits avec des centaines d’autres.

Plus tôt aujourd’hui, John a pris son Twitter pour partager un article de Wired.com intitulé “La modernisation de la production de viande nous aidera à éviter les pandémies” et il a inclus le message suivant: “100% – et alors que tout le monde est en quarantaine et développe un vaccin, personne ne s’attaque au vrai problème – si nous continuons à manger les animaux ça ne fera qu’empirer “Il a ajouté:” Et quelqu’un appelé le médecin carnivore dit aux gens d’améliorer leur système immunitaire pendant ce temps en mangeant plus de viande pouvez-vous croire cela – ces putains de Jabronies n’abandonnent jamais et ont causé cette merde “

L’année dernière, Joseph, qui est l’auteur du livre “La viande est pour les chattes”, qui attaque le mythe selon lequel les hommes ont besoin de viande pour être en forme et forte, a déclaré à GQ.com que son alimentation à base de plantes est “une seconde nature à ce stade”. Il a expliqué: “Vous savez, nous regardons tout ce que nous mettons dans nos voitures, nous sommes obsédés par les détails de toutes ces sortes de choses. Mais quand il s’agit de ce que nous mettons dans notre corps, mec, si vous lisez l’étiquette et vous ne pouvez pas prononcer cette merde, vous ne devriez pas la manger. Notre corps est notre seul véhicule pour traverser la vie. “

Le nouveau coronavirus est originaire de l’un des nombreux “marchés humides” de Wuhan – ainsi appelé parce que les animaux sont souvent abattus directement devant les clients. Ces marchés mettent les gens et les animaux vivants et morts – chiens, poulets, cochons, serpents, civettes, etc. – en contact étroit permanent.

Le mois dernier, une organisation de défense des droits des animaux PETA a été critiqué par certains utilisateurs des médias sociaux pour avoir laissé entendre que la consommation de viande peut provoquer un coronavirus.

Le tweet controversé de PETA composé du message: “Carnivore est une anagramme de coronavirus. Coïncidence? Nous pensons NON!

“Les scientifiques ont le pressentiment que le contact avec des animaux vivants ou leur chair morte peut être la source du virus mortel”, PETA a écrit.

le Association européenne de sécurité des aliments a publié un article qui dit qu’il n’y a aucune preuve scientifique à ce jour que le coronavirus peut se propager à travers la nourriture. De plus, le Organisation mondiale de la santé (QUI) a suggéré qu’il est toujours préférable de bien cuire les viandes et les œufs avant de les consommer.

Joseph et batteur Mackie Jayson a récemment conclu un accord avec Harley Flanagan concernant la propriété du CRO-MAGS Nom. Flanagan joue maintenant sous le nom CRO-MAGS tandis que Joseph et Jayson jouent comme CRO-MAGS “JM”.

