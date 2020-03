John Legend et Ariana Grande se joignent à Global Citizen pour aider l’OMS

John legend, Ariana Grande, Demi Lovato, Usher et Becky G sont parmi les voix puissantes de la musique qui ont uni leurs forces à Global Citizen, exhortant leurs fans du monde entier à faire leur part pour soutenir les efforts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour battre COVID-19.

Mon ami Chris Martin a fait un joli petit concert de chez moi aujourd’hui. J’en ferai un demain à 13 heures, heure du Pacifique. À bientôt. Nous allons essayer de passer au travers ensemble! #TogetherAtHome https://t.co/YZ8Y1W8esc

– John Legend (@johnlegend) 16 mars 2020

En février, l’OMS a annoncé qu’elle aurait besoin d’environ 675 millions de dollars pour financer un plan de préparation et d’intervention contre les coronavirus jusqu’en avril. Alors que la pandémie continue de se propager à travers le monde, Global Citizen, un mouvement international de citoyens engagés, a lancé sa campagne Stand Together To Beat Coronavirus, qui non seulement recueille des fonds indispensables pour les efforts de l’OMS, mais éduque également les autres sur la façon dont ils peuvent changer leur comportement pour aider à arrêter la propagation du virus. La campagne invite également les citoyens à appeler leurs gouvernements à intensifier leur lutte contre COVID-19.

Cette semaine, les artistes contribuent à faire passer le mot sur les réseaux sociaux, en collaboration avec Global Citizen pour partager les informations indispensables avec leurs fans du monde entier, notamment en trois étapes: «1. Appelez les dirigeants du G20 à financer d’urgence la réponse COVID-19 de l’OMS. 2. Demandez aux entreprises et aux particuliers de faire un don au Fonds de solidarité de l’OMS. 3. Lavez-vous les mains et pratiquez la distanciation sociale. » Selon un article de Billboard publié plus tôt dans la journée, Global Citizen a déjà reçu plus de 12 000 actions.

Global Citizen s’est également associé à John Legend pour lancer «Together At Home», qui est une «série de concerts en ligne hébergés sur les plateformes de médias sociaux des artistes pour lutter contre le coronavirus et promouvoir la distanciation sociale». Chris Martin de Coldplay a lancé la série hier avec un concert à son piano à domicile, tandis que Legend sera mis en ligne aujourd’hui à 16 h 00 HAE.

Dans son bulletin d’information publié vendredi dernier, le cofondateur de Global Citizen, Hugh Evans, a écrit: «Avec les cas de coronavirus désormais présents dans plus de 100 pays et la propagation déclarée pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), cela n’a jamais été aussi clair: nous sommes tous les citoyens du monde et doit se battre pour un monde en bonne santé pour tous ».

Pour plus d’informations sur la campagne de Global Citizen’s Stand Together To Beat Coronavirus, visitez leur site Web.