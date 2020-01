John Lennon: Double Fantasy – Derrière les albums

Cinq ans de développement, Double Fantasy est un album si édifiant, même sur ses chansons moins optimistes. En fin de compte, après John LennonSa mort trois semaines après sa sortie le 17 novembre 1980, il est devenu une sorte de requiem pour ses 40 ans sur terre, période pendant laquelle il est devenu plus célèbre que quasiment n’importe qui sur la planète.

Écoutez Double Fantasy en ce moment.

La

La

Tout artiste qui a créé un ensemble d’œuvres aussi riche et varié et vénéré que John Lennon ressent constamment le poids de l’anticipation critique sur lui, surtout lorsqu’il s’apprête à lancer une nouvelle œuvre. Mais pour John, qui s’était retiré du regard public après la naissance de son fils et de Yoko, Sean, en 1975, ce sens était intensément amplifié.

Se retirer des yeux du public

Ayant passé 35 ans à être John Lennon, John a décidé que ce qu’il voulait le plus dans le monde était d’être simplement un père, un père, content de se retirer dans la vie domestique à l’appartement de la famille au Dakota à New York. Alors que John chante dans sa chanson d’amour à Sean, «Beautiful Boy (Darling Boy)», «La vie est ce qui vous arrive pendant que vous êtes occupé à faire d’autres plans.» En effet, il a prouvé que la vie était ce qui se passe lorsque vous prenez le contrôle, au lieu de permettre à des personnes extérieures à la famille de dicter votre existence, comme l’explique John dans l’autobiographie «Watching The Wheels».

Au début de l’été 1980, John a navigué de Newport, Rhode Island aux Bermudes à bord d’un sloop de 43 pieds, le Megan Jaye, et pendant ce voyage, ils ont été secoués par une énorme tempête qui a fait souffrir le mal de mer aigu. Tout le monde, c’est-à-dire, sauf John et le capitaine du navire, qui entre eux devaient prendre le volant du yacht et naviguer sur le bateau. Lennon, qui n’avait jamais navigué sur un bateau comme celui-ci, éprouvait une réelle peur, mais face au défi, il retrouva un regain de confiance en lui.

«J’ai été frappé au visage par des vagues pendant six heures solides. Cela ne disparaîtra pas. Vous ne pouvez pas changer d’avis. C’est comme être sur scène; une fois que vous êtes allumé, il n’y a pas moyen de partir. Quelques vagues m’ont mis à genoux… J’étais tellement centré après l’expérience en mer que j’étais à l’écoute du cosmos – et toutes ces chansons sont venues! »- John

Un regain de confiance en soi

Ce sentiment de confiance en soi s’est également manifesté par le fait que John n’était pas signé pour une maison de disques à ce stade, il était donc libre de négocier avec quiconque souhaitait publier son disque. Cela a gélifié avec un autre aspect de la vie commune de John et Yoko, en ce qu’il avait demandé à sa femme de reprendre ses affaires après la naissance de Sean. Yoko était naturellement un peu hésitante, car cela signifiait qu’elle devait suspendre sa propre carrière d’artiste; pas de décision facile.

Le résultat de son nouveau rôle était que la tête de tout label majeur voulant sortir le nouvel album devait faire affaire avec Yoko, et non avec John. Ce n’était pas un concept que la plupart d’entre eux pouvaient comprendre, provenant de l’industrie du disque à prédominance masculine de la fin des années 1970. En fin de compte, David Geffen, dont le propre label a connu un succès considérable tout au long de la décennie, a impressionné Yoko et John par sa volonté de traiter Yoko avec respect, et il a donc obtenu l’album.

Le sentiment d’unité entre John et Yoko leur a permis de travailler sur ce disque comme ils ne l’avaient pas fait depuis Quelque temps à New York, avec les chansons de Yoko répondant ou reflétant certaines des compositions de John.

L’enregistrement de Double Fantasy a commencé début août, Jack Douglas coproduisant avec John et Yoko, et alors que la relation de travail antérieure de Lennon avec Phil Spector était devenue tendue, ce fut une expérience beaucoup plus heureuse. Douglas a commencé à recruter des musiciens pour le projet, à les répéter, mais sans leur dire au départ avec qui ils allaient enregistrer.

Une richesse de matériel

John et Yoko avaient d’abord pensé qu’ils pourraient enregistrer juste un EP, mais il est rapidement devenu clair qu’il y avait une telle richesse de matériel, à la fois d’anciennes démos qu’ils ont revisité et de toutes nouvelles chansons, qu’il y en avait plus qu’assez pour un album.

Avant la sortie de Double Fantasy, Geffen a dévoilé la chanson d’ouverture “(Just Like) Starting Over”, soutenue par “Kiss, Kiss, Kiss” de Yoko, la deuxième chanson érotique du disque, en tant que single. La chanson de John évoque son Rock n Roll album en ce qu’il rend hommage à l’ambiance de la musique qui a contribué à le façonner. Le single a atteint le top dix et, après le meurtre de John, il est devenu le Billboard Hot 100.

Les chansons de Double Fantasy sont séquencées tout au long d’un dialogue entre John et Yoko, et c’est un concept sympa. La juxtaposition entre “ I’m Losing You ” et “ I’m Moving On ” en particulier fonctionne extrêmement bien, tout comme la belle “ Woman ” de John, l’une de ses plus belles mélodies, complétée par l’une de ses paroles les plus ouvertement romantiques. ; Il est devenu le deuxième single de l’album et il a également dépassé le Hot 100. Les «Beautiful Boys» de Yoko sont tout aussi sensuels et mettent en évidence l’œuvre musicale innovante qu’elle avait créée.

Inspirer la scène new wave

Tout au long de Double Fantasy, il est facile d’entendre comment les chansons de Yoko étaient devenues si inspirant à la nouvelle vague new-yorkaise. John lui-même l’a reconnu en entendant le «Rock Lobster» du B-52, qui, selon lui, était inspiré par les disques de Yoko.

L’album a obtenu son titre après que John ait atteint les Bermudes dans son aventure à la voile, où, dans un jardin botanique, il a vu le nom d’un freesia sur une petite plaque. Double Fantasy résume parfaitement ce record. Au Royaume-Uni, le disque est devenu n ° 2 sur les palmarès des albums et y est resté pendant sept semaines, avant de se hisser au palmarès pendant deux semaines à partir du 7 février 1981. Aux États-Unis, après la mort de John, l’album a dépassé les best-sellers pendant Le 27 décembre et est devenu platine le 10 janvier.

En 1982, Double Fantasy a remporté l’album de l’année lors des 24e Grammy Awards annuels. Sept ans plus tard, il a été classé n ° 29 sur la liste du magazine Rolling Stone des 100 meilleurs albums des années 1980.

Double Fantasy se concentre sur trois thèmes centraux – l’amour du couple l’un pour l’autre, l’amour pour Sean et la vie domestique ensemble. Il est donc à la fois poignant et ironique que le disque se termine avec «Hard Times Are Over» de Yoko. Écrit dès 1973, et sur le combat de John et Yoko pour arrêter une habitude de drogue, la chanson se termine par les mots «And I ‘je souris à l’intérieur, toi et moi marchons ensemble’ au coin de la rue, les temps sont révolus. ”

Bien sûr, l’album n’a pas été écrit en sachant ce qui allait se passer le 8 décembre 1980 et c’est ce qui fait de Double Fantasy un tel requiem émotionnel. De l’intensité «d’être un Beatle» pendant une décennie aux défis de poursuivre une carrière solo (avec certains critiques estimant qu’il est de leur devoir de trouver la faute), d’être soumis à une enquête par le FBI, à leur vie sous la surveillance constante du public, John et Yoko avaient traversé tout cela.

John Lennon a été et demeure l’un des plus grands auteurs-compositeurs de sa génération ou de toute génération… et un mari et un père aimant, comme cet album nous le permet si bien.

Double Fantasy peut être acheté ici.