John Lennon quitte le manège

Dans la première moitié de 1981, lorsque le monde était uni dans la douleur de la mort de John Lennon, les ventes de tous ses disques ont naturellement augmenté. Chillingly, John avait les nouveaux singles à succès de l’album Double Fantasy qui vient de sortir avec Yoko Ono qu’il aurait eu de toute façon – il n’était tout simplement pas là pour en être témoin.

As ‘(Just Like) Starting Over’ a passé la dernière de ses 22 semaines sur le Billboard Hot 100 (sur lequel il a couru cinq semaines au n ° 1), et avec le hit n ° 2 ‘Woman’ seulement à mi-parcours sa vie graphique, la pure demande du public a conduit à une autre sortie unique de l’album. «Watching The Wheels», la chanson douce et autobiographique sur l’heureuse retraite de Lennon de la vie publique dans la seconde moitié des années 1970, est entrée dans le palmarès américain le 28 mars 1981.

La piste d’Ono «Walking On Thin Ice», qu’elle et John avaient terminée le jour même de son assassinat, était également dans une modeste série de cartes à l’époque. Dans une séquence de dix semaines, la chanson a culminé au n ° 58. Mais «Watching The Wheels» est devenu le hit le plus important. Étonnamment, ce n’est pas le cas au Royaume-Uni, où il n’a fait que le numéro 30, mais en Amérique, la chanson a frappé le numéro 10. C’était le septième hit solo de Lennon dans sa maison d’adoption.

‘Wheels’ a été enregistré lors des sessions Double Fantasy en août 1980 et terminé au début de septembre. Il présentait un certain nombre de joueurs notables, dont le bassiste Tony Levin, le batteur Andy Newmark et les guitaristes Earl Slick et Hugh McCracken.

“Ce sont mes propres roues, principalement”

“L’univers entier est une roue, non?” a déclaré John à propos de la chanson, dans l’une de ses dernières interviews. «Les roues tournent en rond. Ce sont mes propres roues, principalement. Mais, vous savez, me regarder, c’est comme regarder tout le monde. Et je me regarde à travers mon enfant [Sean] aussi… et la chose la plus difficile est face à vous-même.

“Il est plus facile de crier” Révolution “et” Pouvoir au peuple “que de se regarder et d’essayer de découvrir ce qui est réel en vous et ce qui ne l’est pas, lorsque vous tirez la laine sur vos propres yeux. C’est le plus difficile. “

“Watching The Wheels” est sur la compilation Power To The People – The Hits, qui peut être achetée ici.

